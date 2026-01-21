January 21, 2026

मेष राशि: इस दिन लाल वस्त्र या लेखन सामग्री का दान करने से

आपकी बुद्धि तेज होगी और रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी.

January 21, 2026

वृषभ राशि: सफेद अनाज या वस्त्र का दान करें,

इससे आपकी एकाग्रता और ज्ञान में सुधार होगा.

January 21, 2026

मिथुन राशि: हरा अनाज या मूंग दाल का दान करने से

पढ़ाई में मन लगेगा और फोकस बढ़ेगा.

January 21, 2026

कर्क राशि: पीले फूल और केले का दान करने

से शिक्षा में सफलता और सम्मान मिलेगा.

January 21, 2026

सिंह राशि: नारंगी वस्त्र या मिठाई दान करने से आत्मविश्वास

बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी.

January 21, 2026

कन्या राशि: किताबें या हल्का पीला वस्त्र दान करने

से याददाश्त और अध्ययन क्षमता में सुधार होगा.

January 21, 2026

तुला राशि: सफेद फूल और दूध का दान

करने से ज्ञान और विवेक में वृद्धि होगी.

January 21, 2026

वृश्चिक राशि: काली वस्तु या अनाज का दान करने

से संकट दूर होंगे और मनोबल मजबूत होगा.

January 21, 2026

धनु राशि: पीला चंदन या केले का दान करने से

बुद्धि में सुधार आएगा और शिक्षा में लाभ मिलेगा.

January 21, 2026

मकर राशि: सफेद वस्त्र या दाल दान करने से

मेहनत में सफलता और समझदारी बढ़ेगी.

January 21, 2026

कुम्भ राशि: हरा फल या वस्तु दान करने से पढ़ाई में

बेहतर परिणाम मिलेंगे और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

January 21, 2026

मीन राशि: पीले फूल या खीर का दान

करने से याददाश्त, कला और ज्ञान में वृद्धि होगी.

