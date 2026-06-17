June 17, 2026

मूलांक 1: नेतृत्व क्षमता के कारण प्रशासन, राजनीति,

मैनेजमेंट और बिजनेस में सफलता मिल सकती है.

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June 17, 2026

मूलांक 2: संवेदनशील और सहयोगी स्वभाव के कारण शिक्षण,

काउंसलिंग और जनसंपर्क क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं.

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June 17, 2026

मूलांक 3: ज्ञान और अनुशासन के कारण शिक्षा, प्रशासन और

सलाहकार सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

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June 17, 2026

मूलांक 4: व्यावहारिक सोच के कारण इंजीनियरिंग, आईटी,

तकनीकी और शोध कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं.

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June 17, 2026

मूलांक 5: तेज बुद्धि और संवाद कौशल के कारण मीडिया,

मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल क्षेत्र शुभ माने जाते हैं.

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मूलांक 6: रचनात्मकता और सौंदर्यबोध के कारण फैशन,

कला, डिजाइन और मनोरंजन क्षेत्र अनुकूल रहते हैं.

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मूलांक 7: गहरी सोच और विश्लेषण क्षमता के कारण रिसर्च,

मनोविज्ञान, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है.

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मूलांक 8: मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के कारण बैंकिंग,

कानून, बिजनेस और प्रशासनिक क्षेत्रों में उन्नति संभव है.

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मूलांक 9: साहस और सेवा भावना के कारण सेना, पुलिस,

खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं.

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June 17, 2026

याद रखें केवल मूलांक नहीं, बल्कि मेहनत, निरंतरता, कौशल,

अनुशासन और सही दिशा में प्रयास ही करियर की असली सफलता तय करते हैं.

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