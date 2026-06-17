मैनेजमेंट और बिजनेस में सफलता मिल सकती है.
काउंसलिंग और जनसंपर्क क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं.
सलाहकार सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.
तकनीकी और शोध कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं.
मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल क्षेत्र शुभ माने जाते हैं.
कला, डिजाइन और मनोरंजन क्षेत्र अनुकूल रहते हैं.
मनोविज्ञान, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है.
कानून, बिजनेस और प्रशासनिक क्षेत्रों में उन्नति संभव है.
खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं.
अनुशासन और सही दिशा में प्रयास ही करियर की असली सफलता तय करते हैं.