तांबे का सिक्का या तांबे का पात्र खरीदकर पूजा स्थल पर रखें.
चांदी का सिक्का या चांदी के बर्तन खरीदें और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें.
हरे रंग का वस्त्र या हरी मूंग खरीदकर दान करें.
चांदी का गिलास खरीदें और उसमें गंगाजल भरकर पूजा स्थान पर रखें.
सोना, पीतल या पीली धातु का कोई सामान खरीदना शुभ है.
सात प्रकार के अनाज खरीदकर घर में रखें और फिर दान करें.
सफेद वस्त्र, शंख या चांदी के आभूषण खरीदें.
लाल वस्त्र, अनार या तांबे का दीपक खरीदें और उसमें सरसों का तेल डालकर जलाएं.
पीला कपड़ा, पीतल का बर्तन या हल्दी खरीदें.
लौह धातु (लोहे) की कोई वस्तु खरीदकर पूजा में रखें.
काले तिल या काली उड़द खरीदें और जरूरतमंदों को दान करें.
चांदी का सिक्का या पीतल का पात्र खरीदें और उसमें जल भरकर पूजा स्थल पर रखें.