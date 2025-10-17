October 17, 2025

मेष राशि शुभ उपाय:

तांबे का सिक्का या तांबे का पात्र खरीदकर पूजा स्थल पर रखें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

वृषभ राशि शुभ उपाय:

चांदी का सिक्का या चांदी के बर्तन खरीदें और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

मिथुन राशि शुभ उपाय:

हरे रंग का वस्त्र या हरी मूंग खरीदकर दान करें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

कर्क राशि शुभ उपाय:

चांदी का गिलास खरीदें और उसमें गंगाजल भरकर पूजा स्थान पर रखें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

सिंह राशि शुभ उपाय:

सोना, पीतल या पीली धातु का कोई सामान खरीदना शुभ है.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

कन्‍या राशि शुभ उपाय:

सात प्रकार के अनाज खरीदकर घर में रखें और फिर दान करें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

तुला राशि शुभ उपाय:

सफेद वस्त्र, शंख या चांदी के आभूषण खरीदें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

वृश्चिक राशि शुभ उपाय:

लाल वस्त्र, अनार या तांबे का दीपक खरीदें और उसमें सरसों का तेल डालकर जलाएं.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

धनु राशि शुभ उपाय:

पीला कपड़ा, पीतल का बर्तन या हल्दी खरीदें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

मकर राशि शुभ उपाय:

लौह धातु (लोहे) की कोई वस्तु खरीदकर पूजा में रखें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

कुंभ राशि शुभ उपाय:

काले तिल या काली उड़द खरीदें और जरूरतमंदों को दान करें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live
October 17, 2025

मीन राशि शुभ उपाय:

चांदी का सिक्का या पीतल का पात्र खरीदें और उसमें जल भरकर पूजा स्थल पर रखें.

Published by: हर्षिका मिश्रा
Image Source: abp live

