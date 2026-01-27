January 27, 2026

iPhone 17 खरीदने का बना रहे हैं प्लान? यहां मिल रही जबरदस्त डील

Published by: एबीपी टेक डेस्क
Image Source: X.com

अगर आप नया iPhone लेने का प्लान बना रहे हैं तो रिपब्लिक डे सेल आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

Image Source: X.com

इस समय Amazon, Flipkart, Vijay Sales और Croma जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर iPhone 17 को लेकर कई बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स दी जा रही हैं. सही प्लेटफॉर्म चुनकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

Image Source: X.com

Vijay Sales पर iPhone 17 की लिस्टेड कीमत 82,900 रुपये है. हालांकि, बैंक ऑफर्स के जरिए इसकी प्रभावी कीमत कम हो जाती है.

Image Source: X.com

यदि आप HSBC क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी करते हैं तो सीधे 4,500 रुपये की छूट मिलती है जिससे फोन 78,400 रुपये में पड़ता है.

Image Source: X.com

वहीं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद कीमत 78,900 रुपये रह जाती है. इसके अलावा MyVS लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत हर खरीद पर 0.75 प्रतिशत पॉइंट्स भी मिलते हैं.

Image Source: X.com

Flipkart पर iPhone 17 अपने लॉन्च प्राइस 82,900 रुपये पर उपलब्ध है. यहां Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत तक का कैशबैक मिलता है जिसकी अधिकतम सीमा 750 रुपये है.

Image Source: X.com

Flipkart एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है जिसमें पुराने स्मार्टफोन के बदले 71,050 रुपये तक का फायदा मिल सकता है. कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है.

Image Source: X.com

Croma स्टोर्स पर iPhone 17 फिलहाल अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस 82,900 रुपये में ही उपलब्ध है. यानी सेल के दौरान भी यहां फोन स्टैंडर्ड रिटेल प्राइस पर ही खरीदा जा सकता है बिना किसी खास डिस्काउंट के.

Image Source: X.com

Amazon पर इस समय iPhone 17 उपलब्ध नहीं है. जो ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से खरीदारी करना चाहते हैं, उन्हें फोन के दोबारा स्टॉक में आने का इंतजार करना होगा.

Image Source: X.com

ये भी देखें

WhatsApp की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल! Meta पर फिर ठोका गया नया मुकदमा

दुनिया में पहली बार गूगल पर क्या सर्च किया गया था?

जियो के 11 रुपए वाले प्लान में कितना मिलता है डेटा?

अब बदल सकेंगे Gmail यूजरनेम? जानिए क्या है तरीका