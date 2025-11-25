हिंदू धर्म में तुलसी का गहरा महत्व है क्योंकि इसे देवी

लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है.

तुलसी को घर में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि

लाने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला माना जाता है.

तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दहलीज माना जाता है,

जो मोक्ष और निर्वाण की ओर ले जाती है.

तुलसी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

इसके पत्तों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में शुद्ध जल तैयार करने के लिए किया जाता है.

मंदिर में तुलसी के पौधे के सामने महाप्रसाद जननी,

सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते मंत्र पढ़ सकते हैं.

इसके अलावा ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि,

तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् या ॐ हृषीकेशाय नमः जैसे मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.

तुलसी के पत्ते तोड़ते समय मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी,

नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते मंत्र पढ़ें.

November 25, 2025

तुलसी पर जल चढ़ाते समय

ॐ सुभद्राय नमः का जाप करना शुभ होता है.

Published by: निशात अंजुम
तुलसी की पूजा करने से भगवान

विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं.

