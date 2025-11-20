जो न सिर्फ प्यारा हो बल्कि उसका अर्थ भी बेहद खास हो.
जो बच्चे के व्यक्तित्व से मेल खाता है और घर में सबके मुंह पर हमेशा यहीं बना रहता है.
आयरिश में काले बालों वाली और स्वाहिली में राजकुमारी है.
जिसका अर्थ है जीवन की सांस.
इरा का अर्थ पृथ्वी, भूमि, वाणी, जल, और अन्न है.
एक गतिशील और ऊर्जावान स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
जो सुंदरता, चमक और शांति का प्रतिनिधित्व करता है.
महसूस किए जाने वाले प्यार और कोमलता को दर्शाता है.
जो अक्सर बच्चे के अंदर फूलों जैसे मीठे और मनभावन गुणों की उम्मीद में दिया जाता है.