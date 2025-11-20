हर मां-बाप अपनी नन्ही परी के लिए ऐसा नाम रखना चाहते हैं

जो न सिर्फ प्यारा हो बल्कि उसका अर्थ भी बेहद खास हो.

निकनेम प्यार का दूसरा नाम होता है,

जो बच्चे के व्यक्तित्व से मेल खाता है और घर में सबके मुंह पर हमेशा यहीं बना रहता है.

कियारा यह इतालवी में उज्ज्वल या स्पष्ट,

आयरिश में काले बालों वाली और स्वाहिली में राजकुमारी है.

अन्वी नाम संस्कृत शब्द अन्विता से लिया गया है,

जिसका अर्थ है जीवन की सांस.

इरा नाम सबसे आम और प्राथमिक अर्थ है.

इरा का अर्थ पृथ्वी, भूमि, वाणी, जल, और अन्न है.

चंचल नाम का अर्थ है सक्रिय, जीवंत और शरारती. यह एक संस्कृत मूल का नाम है जिसका उपयोग बच्चों के लिए,

एक गतिशील और ऊर्जावान स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.

चांदनी नाम का अर्थ चांद की रोशनी या चंद्रमा का प्रकाश है,

जो सुंदरता, चमक और शांति का प्रतिनिधित्व करता है.

गुड़िया नाम अक्सर माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों के प्रति

महसूस किए जाने वाले प्यार और कोमलता को दर्शाता है.

जूही नाम का अर्थ चमेली का फूल है. यह पवित्रता, सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है,

जो अक्सर बच्चे के अंदर फूलों जैसे मीठे और मनभावन गुणों की उम्मीद में दिया जाता है.

