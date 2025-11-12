चन्द्रमा 10th हाउस में होने से

राजनीतिक उन्नति होगी.

वर्कप्लेस पर हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें,

इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और समय भी बचेगा.

ऐन्द्र योग बनने से एंप्लॉयड पर्सन की समझदारी और साहस का

मेल उन्हें कार्यस्थल के साथ-साथ अन्य जगहों से भी सराहना दिलाएगा.

बिजनेस में आपके हाथ अच्छा खासा मुनाफा हाथ लग सकता है.

आपका मन काफी शांत रहेगा, और खुद में सकारात्मक महसूस करेंगे.

बात करें फैमिली की तो आप अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार न

करें उन पर विश्वास करें. ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है.

सुनफा योग से लाइफ पार्टनर के साथ अपने संबंध मजबूत

रखें क्योंकि लाइफ के मुश्किल दौर में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्टूडेंट्स के लिए समय का सदुपयोग जरूरी है,

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को परिश्रम और बढ़ाना होगा.

ब्लड प्रेशर पेशेंट अपना ध्यान रखें,

नियमित ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और मेडिसिन लेने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न करें.

लक्की कलर नेवी ब्लू,

लक्की नं-4, अनलक्की नं. 8

