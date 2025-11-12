चन्द्रमा 12th हाउस में रहेगे

होने से बढ़ेंगे खर्च रहे सावधान.

वर्कप्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए,

आपके बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

सबोर्डिनेट्स को साथ लेकर चलने वाले ऑफिसर्स, सक्सेस, प्रमोशन और पॉपुलैरिटी सब पा सकते हैं

इसलिए आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं साथ ही मन में दूसरों के प्रति गलत सोच न रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा.

बिजनेस करने वाले लोग नई योजनाएं बना सकते हैं.

पर कामकाज में असफलता मिलने के योग हैं.

बिजनेसमैन के पास यदि बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है,

तो अलर्ट रहे, हडड़बड़ी में गलती होने की संभावना अधिक होती है.

आप अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें,

इसके साथ ही उन्हें व्यवहार को लेकर सतर्कता बरतनी होगी. “अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ो दिलों को.

चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बनने से प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें

परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द से सारा दिन परेशान हो सकते हैं.

स्टूडेंट्स इनवॉयमेंटल डिस्ट्रेक्शन के चलते स्वयं को असमंजस में पाएंगे.

लक्की कलर पर्पल,

लक्की नं-2, अनलक्की नं. 4

