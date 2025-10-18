नए कानूनी दांवपेच को सिखे.
सावधानी और मेहनत द्वारा जरूरत अनुसार कार्य होते जाएंगे, इसलिए धैर्य और संयम रखें.
मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की सेल डाउन हो सकती है.
आपको अपने काम में पूरी तरह से संलग्न ना हुआ देखकर आपके साथ काम करने वाले भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे.
कमजोर रहेगा जिससे वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि वे थोड़ा नीरस महसूस कर रहे हैं, परिवार का सपोर्ट ना के बराबर ही होगा.
फेस्टिव सीजन पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा.
सेहत को लेकर खर्चों में बढ़ोतरी होगी.
लक्की नं-7, अनलक्की नं. 1