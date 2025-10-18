चन्द्रमा 12th हाउस में होने से

नए कानूनी दांवपेच को सिखे.

टारगेट ऑडिसंय की कमी के चलते बिजनेस में मंदी की स्थिति रहेगी,

सावधानी और मेहनत द्वारा जरूरत अनुसार कार्य होते जाएंगे, इसलिए धैर्य और संयम रखें.

फेस्टिव सीजन पर प्राइस को लेकर

मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की सेल डाउन हो सकती है.

एंप्लॉयड पर्सन को काम के मामले में आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे,

आपको अपने काम में पूरी तरह से संलग्न ना हुआ देखकर आपके साथ काम करने वाले भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे.

मार्केटिंग फील्ड रिलेटेड एंप्लॉयड पर्सन का नेटवर्क

कमजोर रहेगा जिससे वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे.

शादीशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी के लिए कुछ करना होगा

क्योंकि वे थोड़ा नीरस महसूस कर रहे हैं, परिवार का सपोर्ट ना के बराबर ही होगा.

कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स को

फेस्टिव सीजन पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा.

October 18, 2025

यंग जनरेशन किसी मामले में उलझने की कोशिश न करें.

सेहत को लेकर खर्चों में बढ़ोतरी होगी.

लक्की कलर स्काई ब्लू,

लक्की नं-7, अनलक्की नं. 1

