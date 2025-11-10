चन्द्रमा 10th हाउस में होने से

पिता के पदचिन्हों पर चले.

बिजनेसमैन को कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटजी को अपनाना

चाहिए जिससे वो कस्टमर को बार-बार परचेजिंग के लिए अपनी दुकान पर मूवड करा सके.

बिजनेसमैन अगर बिजनेस में इनवेस्टमेंट करने का विचार बना रहे हैं,

उन्हें परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए.

एंप्लॉयड पर्सन की बातों को ऑफिस में वरीयता मिलेगी,

सीनियर से लेकर बॉस तक बातों पर सहमति देते हुए नजर आएंगे.

बात करें ऑफिशियल सिचुएशन की तो आपको चुस्ती-फुर्ती के साथ सारे काम करने होंगे,

तभी आप काम जल्दी खत्म कर समय पर घर पहुंच सकेंगे.

र्स्पोट्स पर्सन को अपनी क्षमता और मेहनत का पूरा प्रयोग करना होगा,

तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे.

घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें,

तो वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया है तो उसे अपनी ओर से सुलझाने का प्रयास करें.

सेहत में सुधार होगा और परिवार में सभी लोगों का सहयोग मिलेगा,

पुराने रोगों में सुधार होगा, जिससे खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे.

लक्की कलर वाइट,

लक्की नं-1, अन लक्की नं. 6

