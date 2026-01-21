January 21, 2026

व्हाट्सएप पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Published by: एबीपी लाइव
Image Source: Pinterest

आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

लेकिन अब ये पहले से कई ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गया है

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

भारत सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

जिससे लोग व्हाट्सएप पर सीधे आधार डाउनलोड कर सकते हैं

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

पहले आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए UIDAI की वेबसाइट या DigiLocker की जरूरत होती थी

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

लेकिन अब यह सेवा MyGov Helpdesk चैटबॉट के जरिए उपलब्ध है

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pexels

अब आप व्हाट्सएप पर ही आधार और DigiLocker से जुड़े दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है , जो रोजमर्रा के कामों में व्हाट्सएप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pinterest

इसके लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक और DigiLocker अकाउंट होना चाहिए

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pexels

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है :+91-9013151515

अगर आप भी व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते है . या इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते है तो चालिए जानतें है कैसे कर सकते है व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड

Image Source: Pixabay

ये भी देखें

डुप्लीकेट डीएल कैसे बनवा सकते हैं?

DL और RC खो जाए तो क्या करें?

व्हाट्सएप हैक हुआ है या नहीं, ऐसे पहचानें

PVC आधार कार्ड क्या होता है?