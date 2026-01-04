January 4, 2026

इन करियर को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा AI

Published by: एबीपी लाइव

AI के आने के बाद युवाओं को इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं

अगर आप भी नौकरी को लेकर हैं चिंतित तो चिंता करने की कोई बात नहीं. अब भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां तक AI की पहुंच मुश्किल है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक आने के बाद भी कई सेक्टर हैं जहां इंसानों के स्किल की जरूरत पड़ती है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो क्षेत्र व स्किल जिसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

लॉंग टर्म थिंकिंग इनमें सबसे पहले है, अगर ये गुण आपके अंदर है तो कभी रिप्लेस नहीं होगा नौकरी

वहीं साइंस के क्षेत्र मे भी नौकरी पाने वालों को AI से खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है जो इंसान ही कर सकता है

इसके बाद वकालत ऐसा क्षेत्र है जहां वकील की जगह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता है

साथ ही कोडिंग और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में भी करियर बनाने वालों को AI से डरने की जरूरत नहीं है

AI के लिए डाटा एनालिसिस करना तो आसान है लेकिन जहां बात हो तुरंत फैसला करने मानवीय समस्या को हल करने की तो ये नाकामयाब साबित होता है

इसके अलावा हेल्थकेयर और मेडिसिन के क्षेत्र में भी AI का पैर जमाना मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर, नर्स को टेक्निकल चीजों के साथ-साथ मरीजों की देखभाल, भावनात्मक लगाव और अहम फैसले करने होते हैं जो AI नहीं कर सकता

ये भी देखें

रेलवे RRC में किन लोगों को मिलती है जॉब?

12वीं के बाद इन जगहों पर पा सकते हैं नौकरी?

दुबई में कितनी होती है डॉक्टरों की सैलरी?

कनाडा में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी?