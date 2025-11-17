चन्द्रमा 2th हाउस में पैतृक

सम्पत्ति की देखभाल करें.

वर्कप्लेस पर दिन आपके लिए दिन शुभ है,

कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करने से सैलरी इंक्रीमेंट होने की संभावना है.

एंप्लॉयड पर्सन को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करनी होगी,

अर्थात जी तोड़ मेहनत करनी होगी तभी सफलता प्राप्त होगी.

वाशि योग से दिन बिजनेसमैन के लिए शुभ संकेत लेकर आया है,

जिसके चलते लंबे समय से चढ़ा कर्ज उतर सकता है.

बिजनेसमैन को यदि घाटा हो रहा है,

तो उन्हें कुछ समय के लिए धैर्य रखना चाहिए, सही समय आने पर परिस्थितियां पुनः पहले जैसी हो जाएंगी.

स्टूडेंट्स कमजोर विषयों का अभ्यास करें, वरना परीक्षा परिणाम खराब हो सकता है,

कठिन विषयों पर पकड़ बनाने के लिए ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं.

यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप हर चीज में संतुलन बना कर रखें,

असंतुलन बिगड़ने पर घर में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

घी, चिकनाई से युक्त खाने से परहेज करना होगा,

अन्यथा जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल की समस्या वह बढ़ सकती है.

लक्की कलर पिंक,

लक्की नं-5, अन लक्की नं. 1

