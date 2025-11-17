सम्पत्ति की देखभाल करें.
कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करने से सैलरी इंक्रीमेंट होने की संभावना है.
अर्थात जी तोड़ मेहनत करनी होगी तभी सफलता प्राप्त होगी.
जिसके चलते लंबे समय से चढ़ा कर्ज उतर सकता है.
तो उन्हें कुछ समय के लिए धैर्य रखना चाहिए, सही समय आने पर परिस्थितियां पुनः पहले जैसी हो जाएंगी.
कठिन विषयों पर पकड़ बनाने के लिए ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं.
असंतुलन बिगड़ने पर घर में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
अन्यथा जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल की समस्या वह बढ़ सकती है.
लक्की नं-5, अन लक्की नं. 1