अच्छे काम करने से चमकेगा भाग्य.
टै्रवलिंग करें लेकिन उत्तर दिशा में टै्रवलिंग न करें क्योंकि यह ’दिशा शूल’ मानी जाती है, अगर बहुत ज़रूरी हो तो, टै्रवलिंग से पूर्व गुड़ खाकर.
फिर दिशाशूल की तरफ़ जा सकते हैं.
बिजनेसमैन की तो वो अपनी सूझबूझ से अपोजिट सिचुएशन को भी अनुकूल कर पाने में आप सफल रहेंगे.
उन्हें इस समय पूर्ण करने पर फोकस करना चाहिए.
इसलिए संतान के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें.
एग्जाम में अपेक्षित परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.
इससे आपके भीतर की नेगेटिविटी दूर होगी और आप में पॉजिटिविटी आएगी.
लक्की नं-7, अन लक्की नं. 3