November 10, 2025

चन्द्रमा 9th हाउस में होने से

अच्छे काम करने से चमकेगा भाग्य.

बिजनेसमैन बिजनेस रिलेटेड टैवलिंग कर रहे है, तो पूर्व और दक्षिण दिशा की

टै्रवलिंग करें लेकिन उत्तर दिशा में टै्रवलिंग न करें क्योंकि यह ’दिशा शूल’ मानी जाती है, अगर बहुत ज़रूरी हो तो, टै्रवलिंग से पूर्व गुड़ खाकर.

और पांच कदम पीछे चलकर

फिर दिशाशूल की तरफ़ जा सकते हैं.

शुभ, सर्वार्थसिद्धि, गजकेसरी योग के बनने से बात करें

बिजनेसमैन की तो वो अपनी सूझबूझ से अपोजिट सिचुएशन को भी अनुकूल कर पाने में आप सफल रहेंगे.

वर्कप्लेस पर जो कार्य काफी लंबे समय से रुके हुए हैं,

उन्हें इस समय पूर्ण करने पर फोकस करना चाहिए.

एंप्लॉयड पर्सन को संतान की परवरिश को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए,

इसलिए संतान के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें.

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के द्वारा की गई मेहनत का उन्हें फल मिल सकता है,

एग्जाम में अपेक्षित परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.

यंग जनरेशन आप स्मार्ट एंड पॉजिटिव पर्सन की संगत का प्रयास करें

इससे आपके भीतर की नेगेटिविटी दूर होगी और आप में पॉजिटिविटी आएगी.

लक्की कलर रेड,

लक्की नं-7, अन लक्की नं. 3

