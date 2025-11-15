चन्द्रमा 2nd हाउस में होने

से सत्कर्म व पुण्य कर्म करें.

सूर्य के वृश्चिक राशि परिवर्तन से पार्टनरशिप बिजनेसमैन के लिए टाइम बेहतर रहेगा,

लेकिन फिर भी एक बार एमओयू को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ लें साथ ही मार्केट रिसर्च अवश्य कर लें.

बिजनस में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ सकता है.

प्रीति, सर्वाअमृत योग के बनने से बेहतर

सैलरी पैकेज आपको जॉब चेंज करने के लिए मजबूर कर सकता है.

वर्कस्पेस पर कोई नई शुरुआत का आनंद लेंगे.

साथ ही आपको खर्चे पर कंट्रोल रखना होगा. कार्यस्थल पर संयम और धैर्य रखने से एम्प्लाइज सभी कार्यों को आराम से पूर्ण कर लेंगे.

पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा रखे,

लड़ाई झगड़ा तो बिलकुल भी न करें.

सूर्य के वृश्चिक राशि परिवर्तन से लाइफ पार्टनर

एंड रिलेटिव के मध्य कुछ सकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं.

सेहत में हृदय रोगी को तनाव मुक्त रहना है, जितना हो प्रकृति के सानिध्य में रहे इससे आप फ्रेश

महसूस करेंगे साथ ही फिजूल की बातों से भी .

लक्की कलर ग्रीन,

लक्की नं-5, अन लक्की नं. 3

