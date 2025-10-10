चन्द्रमा 5th हाउस में होने से

स्टूडेंट्स की पढ़ाई में निखार आएगा.

Image Source: abp live

फेस्टिवल सीजन के चलते पार्टनरशिप बिजनेस

में बिजनेसमैन को कुछ अच्छे लाभ होने की संभावना है.

Image Source: abp live

बिजनेस में बदलाव लाने की जरूरत है,

इन गतिविधियों में आपका समय भी व्यतीत होगा, आपको महिलाओं के कारण लाभ हो सकता है.

Image Source: abp live

ऑफिस में इस वक्त बहुत ज्यादा काम और किसी नई जिम्मेदारी की वजह से व्यस्तता रहेगी,

यह समय उपलब्धियों वाला है, आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे.

Image Source: abp live

सिद्धि योग के बनने से ज्ञान और कौशल के लिए कार्यालय में

तारीफ सुनने को मिल सकती है, और आपके कंधों का कार्यभार कम होगा.

Image Source: abp live

आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी

लेकिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए.

Image Source: abp live

आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सामंजस्यपूर्ण रहेंगे,

लवर के साथ काफी दिनों के बाद कुछ रोमांस भरी बातें हो सकती है.

Image Source: abp live

यंग जनरेशन पर वृद्धों का आशीर्वाद बना रहेगा.

स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन किसी बातों में आकर भावना में बह सकते हैं.

Image Source: abp live

लक्की कलर सिल्वर,

लक्की नं-6, अनलक्की नं. 4

Image Source: abp live

ये भी देखें

तुला राशि 9 अक्टूबर 2025 का राशिफल

मेष राशि 9 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल

मीन राशि 08 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल

मकर राशि 08 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल