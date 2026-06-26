फ्राइडे को ओटीटी पर आईं 12 फिल्में-सीरीज

इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें निरहुआ समेत नए कलाकारों ने कॉमेडी का तड़का लगाया है.
गुलशन देवैया और नेहा धूपिया की ये फैमिली ड्रामा सीरीज सोनी लिव पर आ गई है.
रितेश देशमुख की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फराह खान और रितेश देशमुख का ये रियलिटी शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर आएगा.
इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें एक कबड्डी खिलाड़ी की संघर्षभरी कहानी को दिखाया गया है.
तमिल मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
जॉन सीना की कॉमेडी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.
रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट की कहानी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
केट ब्लैंचेट की चर्चित फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
ये नई कॉमेडी सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.
पेंडोरा की नई कहानी अब जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
ड्रैगन और सत्ता की जंग नए सीजन के साथ लौट आई है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
अब अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज चुनिए और एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए.