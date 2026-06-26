June 26, 2026

फ्राइडे को ओटीटी पर आईं 12 फिल्में-सीरीज

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June 26, 2026

ग्राम चिकित्सालय सीजन 2:

इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें निरहुआ समेत नए कलाकारों ने कॉमेडी का तड़का लगाया है.

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June 26, 2026

परफेक्ट फैमिली:

गुलशन देवैया और नेहा धूपिया की ये फैमिली ड्रामा सीरीज सोनी लिव पर आ गई है.

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June 26, 2026

राजा शिवाजी:

रितेश देशमुख की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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June 26, 2026

लॉक अप सीजन 2:

फराह खान और रितेश देशमुख का ये रियलिटी शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर आएगा.

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June 26, 2026

लिंगम:

इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें एक कबड्डी खिलाड़ी की संघर्षभरी कहानी को दिखाया गया है.

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June 26, 2026

ब्लास्ट:

तमिल मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

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June 26, 2026

लिटिल ब्रदर:

जॉन सीना की कॉमेडी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

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June 26, 2026

एजेंट किम रिएक्टिवेटेड:

रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट की कहानी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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June 26, 2026

ब्लू जैस्मीन:

केट ब्लैंचेट की चर्चित फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

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लाइफ, लैरी एंड द परस्यूट ऑफ अनहैपीनेस:

ये नई कॉमेडी सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.

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June 26, 2026

अवतार: फायर एंड ऐश:

पेंडोरा की नई कहानी अब जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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June 26, 2026

हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3:

ड्रैगन और सत्ता की जंग नए सीजन के साथ लौट आई है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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June 26, 2026

वीकेंड वॉचलिस्ट तैयार?

अब अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज चुनिए और एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए.

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