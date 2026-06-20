'मिस्टर इंडिया' के मोगैंबो और 'घातक' के कात्या जैसे किरदारों से अमरीश पुरी 90s के सबसे खौफनाक और यादगार विलेन बन गए थे.
फिल्म 'सड़क' में महारानी के किरदार ने ऐसा डर पैदा किया कि आज भी बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन में गिना जाता है.
बॉलीवुड के 'बैडमैन' गुलशन ग्रोवर ने अपने निगेटिव किरदारों और दमदार अंदाज से 90s में खूब दहशत फैलाई.
'सरफरोश' और 'घातक' जैसी फिल्मों में मुकेश ऋषि की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें खतरनाक विलेन की पहचान दिलाई.
अपनी डरावनी हंसी और खौफनाक एक्टिंग के दम पर रामी रेड्डी 90s के सबसे भयावह विलेन में शामिल रहे.
अपनी भारी आवाज और शानदार एक्टिंग से डैनी ने कई फिल्मों में ऐसे विलेन निभाए जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले हैं.
कॉमेडी के साथ-साथ शक्ति कपूर ने कई फिल्मों में चालाक और निगेटिव किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई.
उनकी डायलॉग डिलीवरी और निगेटिव किरदारों का खौफ 90s में भी दर्शकों के बीच कायम रहा.
पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही विलेन की पहचान बन गई थी और 90s में भी उनका खौफ बरकरार रहा.
'दुश्मन' और 'संघर्ष' में साइको किलर के किरदार निभाकर आशुतोष राणा ने दर्शकों को डराकर रख दिया था.