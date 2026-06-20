June 20, 2026

मोगैंबो से लेकर महारानी तक, ये वो खलनायक हैं जिनके नाम से ही दर्शक कांप उठते थे.

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June 20, 2026

अमरीश पुरी:

'मिस्टर इंडिया' के मोगैंबो और 'घातक' के कात्या जैसे किरदारों से अमरीश पुरी 90s के सबसे खौफनाक और यादगार विलेन बन गए थे.

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June 20, 2026

सदाशिव अमरापुरकर

फिल्म 'सड़क' में महारानी के किरदार ने ऐसा डर पैदा किया कि आज भी बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन में गिना जाता है.

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June 20, 2026

गुलशन ग्रोवर

बॉलीवुड के 'बैडमैन' गुलशन ग्रोवर ने अपने निगेटिव किरदारों और दमदार अंदाज से 90s में खूब दहशत फैलाई.

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June 20, 2026

मुकेश ऋषि

'सरफरोश' और 'घातक' जैसी फिल्मों में मुकेश ऋषि की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें खतरनाक विलेन की पहचान दिलाई.

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June 20, 2026

रामी रेड्डी

अपनी डरावनी हंसी और खौफनाक एक्टिंग के दम पर रामी रेड्डी 90s के सबसे भयावह विलेन में शामिल रहे.

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June 20, 2026

डैनी डेन्जोंगपा

अपनी भारी आवाज और शानदार एक्टिंग से डैनी ने कई फिल्मों में ऐसे विलेन निभाए जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले हैं.

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June 20, 2026

शक्ति कपूर

कॉमेडी के साथ-साथ शक्ति कपूर ने कई फिल्मों में चालाक और निगेटिव किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई.

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June 20, 2026

प्रेम चोपड़ा

उनकी डायलॉग डिलीवरी और निगेटिव किरदारों का खौफ 90s में भी दर्शकों के बीच कायम रहा.

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June 20, 2026

रणजीत बेदी

पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही विलेन की पहचान बन गई थी और 90s में भी उनका खौफ बरकरार रहा.

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June 20, 2026

आशुतोष राणा

'दुश्मन' और 'संघर्ष' में साइको किलर के किरदार निभाकर आशुतोष राणा ने दर्शकों को डराकर रख दिया था.

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