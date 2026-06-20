अमरीश पुरी:

'मिस्टर इंडिया' के मोगैंबो और 'घातक' के कात्या जैसे किरदारों से अमरीश पुरी 90s के सबसे खौफनाक और यादगार विलेन बन गए थे.

Published by: एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क

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