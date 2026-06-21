Finance Tips: बहुत से लोगों को लगता है कि अगर सालाना सैलरी 15 लाख रुपये है तो भारी टैक्स देना ही पड़ेगा. लेकिन सही टैक्स प्लानिंग के जरिए अच्छी-खासी बचत की जा सकती है. इनकम टैक्स के नियमों में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से टैक्स का बोझ हल्का किया जा सकता है. अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना कमाई 15 लाख रुपये के आसपास है, तो ये तरीके आपके काफी काम आ सकते हैं.

1. सही टैक्स रिजीम

फिलहाल टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प हैं, पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था. अगर आपके पास निवेश और टैक्स बचाने वाले खर्च ज्यादा हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

2. HRA और होम लोन

अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो HRA टैक्स बचाने में मदद कर सकता है. वहीं होम लोन लेने वालों को ब्याज पर धारा 24 के तहत छूट और मूलधन पर 80C का फायदा मिल सकता है.

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3. NPS से फायदा

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टैक्स बचाने का एक लोकप्रिय तरीका बन चुका है. 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. इससे रिटायरमेंट सेविंग भी मजबूत होती है.

4. 80C की मदद

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. इसमें PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस, EPF, टैक्स सेविंग FD, बच्चों की ट्यूशन फीस शामिल हैं. अच्छी प्लानिंग से यह छूट टैक्स बचाने में काफी मदद करती है.

5. हेल्थ इंश्योरेंस

अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो धारा 80D के तहत टैक्स छूट मिल सकती है. खुद और परिवार के लिए प्रीमियम पर अलग छूट और माता-पिता के बीमा पर अतिरिक्त लाभ मिलता है.

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नई टैक्स व्यवस्था में क्या फायदा?

नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन ज्यादातर छूट नहीं मिलतीं. हालांकि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय पर राहत दी है. ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करके फैसला लेना जरूरी है.

अगर आपके निवेश और टैक्स बचाने वाले खर्च ज्यादा हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर हो सकती है. लेकिन जिन लोगों के पास ज्यादा डिडक्शन नहीं हैं, उन्हें नई टैक्स रिजीम फायदेमंद लग सकती है.जरूरत पड़े तो टैक्स एक्सपर्ट की सलाह भी ली जा सकती है.