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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्लेन में मां और बच्चे को 10 घंटे किया प्रताड़ित, 1.5 लाख का मुआवजा देगी एयरलाइन

प्लेन में मां और बच्चे को 10 घंटे किया प्रताड़ित, 1.5 लाख का मुआवजा देगी एयरलाइन

दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने 2017 की उड़ान में महिला और शिशु को 10 घंटे विमान में इंतजार कराने के मामले में एयरलाइन पर कार्रवाई की. एयरलाइन को 1.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया. यह रकम मुआवजा व खर्च है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 22 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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एक साधारण विमान यात्रा कब किसी यात्री के लिए परेशानी और लंबे इंतजार की वजह बन जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही मामला एक महिला यात्री के साथ हुआ, जिन्हें अपने बच्चे के साथ फ्लाइट में घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बाद में उड़ान कैंसिल होने और उचित सुविधाएं नहीं मिलने का मामला इतना बढ़ गया कि इसे उपभोक्ता अदालत तक पहुंचाना पड़ा. 

2017 में बुक कि थी बिजनेस क्लास टिकट  

यह मामला साल 2017 का बताया रहा है, जिसे यह पता चलता है कि एक महिला यात्री ने अपने कोई ट्रैवल एंजेनट के जरिए लॅास एंजलिस से मुंबई तक जाने के लिए बिजनेस क्लास में अपना टिकट बुक कराया था. उनकी यह यात्रा बीजिंग के रास्ते होने वाली थी. वापसी कि उड़ान 19 जुलाई को लॅास एंजलिस से रवाना होने वाली थी. 

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महिला ने बताया कि उनसे कहा गया था कि बोर्डिंग में लगभग दो घंटे की देरी होगी. हालांकि, बोर्डिंग के हो जाने के बाद भी विमान रनवे पर खड़ा रहा और कई घंटों तक उड़ान नहीं भरा. 

यह भी पढ़ें- 21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?

बच्चे को भी नहीं मिला खाना-पीना

महिला ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि विमान में लंबे इंतजार के चलते किसी भी यात्री को खाने पीने को नहीं पूछा गया. महिला का यह भी कहना था कि वह अपने बच्चे के साथ सफर कर रहीं थी, जिसके कारण उन्हें दूध तैयार करने के लिए गर्म पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया. 

थोड़ी देर के बाद जब यात्रियों को बताया गया कि विमान यात्रा रद्द कर दी गई है, तभी इसके चलते महिला और उनका बच्चा कई घंटों तक एयरपोर्ट पर रहे. उनके अनुसार इस दौरान भी उन्हें ना तो उचित भोजन मिला ना ही रहने कि व्यवस्था कि गई. 

एयरलाइन का जवाब 

एयरलाइन ने अपने बचाव में सफाई देते हुए कहा कि उस दिन भारी बारिश के चलते सभी उड़ाने रोक दी गई थीं. कंपनी का यह भी दावा था कि ऐसी स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर थी. इसके कारण विमान रद्द हो जाना या उड़ान में देरी हो जाने के चलते मुआवजा जारी नहीं किया जा सकता है. 

लेकिन जब उपभोक्ता आयोग ने उस दिन के मौसम से जुड़े रिपोर्ट पर नजर डाली, तब पता चला कि हालात इतने भी बुरे नहीं थे कि विमान यात्रा को रद्द कर दिया जाए. 

कंपनी को देना होगा 1.5 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के चलते अपना आदेश सुनाया, जिसमें फैसला लिया गया कि महिला और उनके बच्चे को हुई परेशानी के जिम्मेदार कंपनी है. जिसके चलते एयरलाइंस को 1 लाख मुआवजे के तौर पर और साथ ही में 50 हजार मुकदमे के रुप में जमा करना आवश्यक है.  

यह भी पढ़ें- ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 22 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Consumer Court Airline Consumer Case
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