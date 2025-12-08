सर्दियों में कम खर्च में शुरू होने वाले ये बिजनेस बन सकते हैं आपकी बड़ी कमाई का जरिया

Winter Business Tips: देश में सर्दियों में की दस्तक हो चुकी है. सर्दियों मौसम सिर्फ ठंड लाने के लिए नहीं आता. बल्कि कमाई के ढेर सारे मौके भी साथ लाता है. जैसे जैसे तापमान गिरता है. लोगों की जरूरतें बदलती हैं. गर्म कपड़े, गरमागरम खाने, स्किनकेयर, घर की मेंटेनेंस और बहुत कुछ. ऐसे में सर्दियां उन लोगों के लिए बढ़िया समय बन जाती हैं.

जो कम निवेश में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं. सही जगह चुन ली. लोगों की जरूरत समझ ली और थोड़ा प्रचार कर लिया तो तीन चार महीनों में भी अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है. यही वजह है कि कई छोटे बिजनेस इस सीजन में तेजी से चलते हैं और शुरुआत करने वालों को तुरंत फायदा भी देते हैं.

गर्म कपड़ों का सीजनल स्टॉल

ठंड बढ़ते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी सबसे पहले शुरू होती है. जैकेट, स्वेटर, हुडी, शॉल, ग्लव्स, कैप और ऊनी मोजों की मांग हर जगह रहती है. आप थोक बाजार से अच्छा स्टॉक ले आएं और किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह स्टॉल सेट कर दें. बस लोकेशन सही होनी चाहिए, फिर ग्राहक खुद पहुंचने लगते हैं. इस काम की खास बात यह है कि निवेश कम लगता है और मार्जिन अच्छा मिलता है. गांव, कस्बे या शहर हर जगह इस स्टॉल की अच्छी चलती है.

हॉट बेवरेज-स्ट्रीट फूड की दुकान

ठंडी हवा के साथ चाय, कॉफी, सूप और गर्म स्ट्रीट फूड की मांग कई गुना बढ़ जाती है. एक छोटा कार्ट या टीन की दुकान लगाकर आप सुबह से रात तक बढ़िया बिक्री कर सकते हैं. इस काम में स्वाद सबसे बड़ा हथियार होता है. अगर आपका फ्लेवर जम गया तो ग्राहक बार बार लौटकर आएंगे और आपकी कमाई लगातार बढ़ती जाएगी. मौसम ऐसा है कि लोग खुद किसी गर्म चीज की तलाश में रहते हैं.

हीटर और गीजर सर्विसिंग का काम

जैसे ही ठंड शुरू होती है. लोग हीटर और गीजर की सफाई, रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन करवाने लगते हैं. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आप यह काम तुरंत शुरू कर सकते हैं. इसमें निवेश लगभग जीरो है और कमाई अच्छी है. कई घरों और दुकानों में सर्विसिंग की हमेशा जरूरत रहती है. थोड़ा प्रचार कर दिया ऑनलाइन नंबर डाल दिया या मोहल्लों में पोस्टर लगा दिए तो ग्राहक खुद फोन करने लगेंगे.

