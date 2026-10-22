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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब DL टेस्ट पास करना होगा मुश्किल? 60% नहीं, लाने होंगे 75% नंबर

अब DL टेस्ट पास करना होगा मुश्किल? 60% नहीं, लाने होंगे 75% नंबर

सरकार ने लर्नर लाइसेंस टेस्ट में पासिंग मार्क 60% से बढ़ाकर 75% करने और कुछ ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की फीस खत्म करने का प्रस्ताव दिया है. जानें नए प्रस्ताव और नियमों की पूरी जानकारी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Oct 2026 10:02 AM (IST)
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं या पुराने लाइसेंस में नाम-पता बदलवाना हैं तो आपके काम की खबर है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, लर्नर लाइसेंस के लिए सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के टेस्ट में पास होने के लिए पहले से ज्यादा नंबर लाने पड़ सकते हैं.

इतना ही नहीं, आधार के जरिए ऑनलाइन पूरी की जाने वाली कुछ लाइसेंस सेवाओं पर फीस भी खत्म करने का प्रस्ताव है. यानी एक तरफ लाइसेंस का टेस्ट पास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो दूसरी तरफ कुछ काम कराने के लिए आपकी जेब से पैसे कम खर्च होंगे.

अब कितने लाने होंगे नंबर?

अभी लर्नर लाइसेंस के लिए सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के ऑनलाइन टेस्ट में कम से कम 60% सवालों के सही जवाब देने होते हैं. नए प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 75% करने की बात कही गई है. यानी अब आपको 60% की जगह 75% नंबर लाने होंगे.

सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल का बढ़ेगा समय?

नए प्रस्ताव में सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल का समय भी कम से कम 30 मिनट रखने की बात है. इसके अलावा, इसे पूरा करने की समय भी बढ़ाकर 7 दिन से 15 दिन करने का प्रस्ताव है.

इस ट्यूटोरियल में ट्रैफिक साइन, सड़क पर चलने के नियम, दुर्घटना होने पर ड्राइवर की जिम्मेदारी और गाड़ी चलाते समय जरूरी दस्तावेजों जैसी बातें शामिल होती हैं. यानी सिर्फ टेस्ट में पास होना ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी जानकारी हासिल करना भी जरूरी होगा.

नाम- पता बदलने की फीस होगा खत्म?

ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना हो या मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराना हो तो आने वाले दिनों में इन कामों के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी. अगर ये बदलाव अंतिम नियमों में शामिल होते हैं तो लाइसेंस में सुधार कराने वाले लोगों को राहत मिल सकती है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे?
प्रस्ताव में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए पहचान, उम्र और पते के प्रमाण से संबंधित नियमों में भी बदलाव शामिल हैं. इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र जैसे डॉक्यूमेंट का जिक्र है. कुछ मामलों में तीन महीने से ज्यादा पुराना न होने वाला बिजली बिल या घरेलू गैस बिल पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाने का भी प्रस्ताव है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Driving Licence DL Test
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