दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?

दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. 31 मार्च 2026 तक चल रही लाडली योजना को बंद किया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से उसकी जगह दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए बताया कि नई योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे पूरी तरह डिजिटल मोड में लागू किया जाएगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में लाडली की जगह लखपति योजना तो आएगी लेकिन क्या इसमें दोबारा अप्लाई करना होगा.

क्या है लखपति बिटिया योजना?

नई लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएट या डिप्लोमा तक अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी. यह राशि बेटी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. वहीं समय के साथ इस पर ब्याज जुड़ता रहेगा और मैच्योरिटी पर यह रकम 1 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी. वहीं पूरी राशि 18 साल की आयु पूरी होने के बाद, 12वीं पास करने पर या 21 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन-डिप्लोमा पूरा करने के बाद निकाली जा सकेगी.

किस चरण में कितना मिलेगा पैसा?

इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11000 हजार रुपये, कक्षा एक में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 10 पास करने पर 5000 रुपये, कक्षा 12 में प्रवेश पर 5000 रुपये और ग्रेजुएट या डिप्लोमा के दौरान 20,000 रुपये मिलेंगे. कुल मिलाकर 56,000 रुपये जमा होंगे जो ब्याज के साथ बढ़कर करीब 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो जाएंगे.

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ हो और जिनके परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो. परिवार की वार्षिक आय 1. 20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही योजना की पात्र होगी. इस योजना के लिए बेटी का पूरा टीकाकरण अनिवार्य है और पढ़ाई मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. 18 साल से पहले शादी होने पर लाभ रद्द कर दिया जाएगा. तय समय पर क्लेम न करने पर राशि सरकार को वापस चली जाएगी.

क्या दोबारा आवेदन करना होगा?

इस योजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है की लाडली योजना 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी. ऐसे में नई लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल से लागू होगी. इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा. वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं जो नए पात्र लाभार्थी होंगी, उन्हें तय शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा. सरकार ने यह भी बताया की लाडली योजना के कई खाते मैच्योरिटी के बाद भी क्लेम नहीं किए गए. ऐसे लंबित मामलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बड़ी राशि लाभार्थियों को जारी की जा चुकी है. इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार के अनुसार योजना के लिए शुरुआती तौर पर करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लाडली योजना की अप्रयुक्त राशि को भी नई योजना में समायोजित किया जाएगा, ताकि बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग जारी रह सके.

