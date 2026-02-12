हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?

दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?

नई लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएट या डिप्लोमा तक अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी. यह राशि बेटी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. 31 मार्च 2026 तक चल रही लाडली योजना को बंद किया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से उसकी जगह दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए बताया कि नई योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे पूरी तरह डिजिटल मोड में लागू किया जाएगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में लाडली की जगह लखपति योजना तो आएगी लेकिन क्या इसमें दोबारा अप्लाई करना होगा.

क्या है लखपति बिटिया योजना?

नई लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएट या डिप्लोमा तक अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी. यह राशि बेटी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. वहीं समय के साथ इस पर ब्याज जुड़ता रहेगा और मैच्योरिटी पर यह रकम 1 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी. वहीं पूरी राशि 18 साल की आयु पूरी होने के बाद, 12वीं पास करने पर या 21 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन-डिप्लोमा पूरा करने के बाद निकाली जा सकेगी.

किस चरण में कितना मिलेगा पैसा?

इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11000 हजार रुपये, कक्षा एक में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5000 रुपये, कक्षा 10 पास करने पर 5000 रुपये, कक्षा 12 में प्रवेश पर 5000 रुपये और ग्रेजुएट या डिप्लोमा के दौरान 20,000 रुपये मिलेंगे.  कुल मिलाकर 56,000  रुपये जमा होंगे जो ब्याज के साथ बढ़कर करीब 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो जाएंगे.

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ हो और जिनके परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो. परिवार की वार्षिक आय 1. 20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही योजना की पात्र होगी. इस योजना के लिए बेटी का पूरा टीकाकरण अनिवार्य है और पढ़ाई मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. 18 साल से पहले शादी होने पर लाभ रद्द कर दिया जाएगा.  तय समय पर क्लेम न करने पर राशि सरकार को वापस चली जाएगी.

क्या दोबारा आवेदन करना होगा?

इस योजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है की लाडली योजना 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी. ऐसे में नई लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल से लागू होगी. इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा.  वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं जो नए पात्र लाभार्थी होंगी, उन्हें तय शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा. सरकार ने यह भी बताया की लाडली योजना के कई खाते मैच्योरिटी के बाद भी क्लेम नहीं किए गए. ऐसे लंबित मामलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बड़ी राशि लाभार्थियों को जारी की जा चुकी है. इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार के अनुसार योजना के लिए शुरुआती तौर पर करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लाडली योजना की अप्रयुक्त राशि को भी नई योजना में समायोजित किया जाएगा, ताकि बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग जारी रह सके.

ये भी पढ़ें-फुल पेमेंट करके घर खरीदें या लोन लें, क्या है बढ़िया ऑप्शन?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Delhi Lakhpati Bitiya Yojana Ladli Scheme Closed Delhi Delhi Girl Child Scheme 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
बिहार
BPSC TRE-4 Vacancy: 45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
हेल्थ
Empty Stomach Fruit Side Effects: खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
ट्रेंडिंग
Video: मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget