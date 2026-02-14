हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसीएम मोहन यादव ने भेजा 33वीं किस्त का पैसा, लेकिन आपको नहीं मिला, तुरंत चेक करें ये चीजें

सीएम मोहन यादव ने भेजा 33वीं किस्त का पैसा, लेकिन आपको नहीं मिला, तुरंत चेक करें ये चीजें

लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त आज जारी कर दी गई है. मोहन यादव ने खंडवा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500-1500 ट्रांसफर किए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त आज जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500-1500 ट्रांसफर किए. वहीं इस बार महिलाओं के खातों में बड़ी हुई राशि भेजी गई है, जिससे कुल 1836 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है. इससे पहले 32 वीं किस्त नर्मदापुरम से जारी की गई थी, जिसमें 16 जनवरी को 1856 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम मोहनलाल यादव ने 33वीं किस्त का पैसा तो भेज दिया है, लेकिन जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है उनको कौन सी चीजें तुरंत चेक करनी चाहिए.

अगर पैसा खाते में नहीं आया तो कौन से हो सकते हैं कारण?

लाडली बहन योजना की किस्त बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल चुकी है, लेकिन कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है. इसके पीछे कुछ प्रमुख वजह हो सकती है जैसे जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है, उनके नाम पोर्टल से स्वत ही हट गए है. वहीं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनकी भी किस्त अटक सकती है.  इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी वाले लोग, समग्र आईडी डिलीट हो गई या बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ या फिर बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है तो ऐसे मामलों में भी पेमेंट अटक सकता है.

किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो योजना के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करती है.  जैसे योजना के लिए महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता भी शामिल है. इसके अलावा इस योजना के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, इसमें जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं है. इसके अलावा खाते में डीबीटी भी सक्रिय होना चाहिए. सरकार के अनुसार योजना के तहत अब तक 52 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जा चुकी है. वहीं हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच किस्त जारी की जा रही है.

लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम और स्टेटस?

  • अगर आपके खाते में किस्त नहीं आई है तो लाभर्थी ऑफिशल पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  • पोर्टल पर जाने के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करना होगा.
  • इसके बाद फाइनल लिस्ट या आवेदन एवं भुगतान की स्थिति का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
  • अब रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी डालनी होगी.
  • फिर ओटीपी डालकर सबमिट करें.
  • ओटीपी डालने के बाद स्क्रीन पर पेमेंट की कंडीशन दिखाई देगी.
  • इसके बाद जिला, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत या वार्ड चुनकर लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 14 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Ladli Behna Yojana 33rd Installment CM Mohan Yadav Transfer 1500 Rupees DBT
