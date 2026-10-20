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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलोक अदालत में कंपनी की गाड़ी का चालान कौन निपटा सकता है?

लोक अदालत में कंपनी की गाड़ी का चालान कौन निपटा सकता है?

अगर दिल्ली में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो पहले जान लें कि लोक अदालत में गाड़ी का चालान निपटाने कौन जा सकता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 04:37 PM (IST)
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दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है. अगर आप दिल्ली से हैं और आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है तो इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें. ऐसे में एक सवाल सबसे अहम है कि अगर गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उस पर पेंडिंग चालान है तो उसका निपटारा करवाने लोक अदालत किसे जाना पड़ेगा? 

कौन कराएगा चालान सेटल?

कंपनी के नाम पर गाड़ी है तो उसका चालान निपटाने के लिए कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि या फिर संबंधित ड्राइवर लोक अदालत जा सकता है. ऐसे में अगर लोक अदालत कंपनी का कोई कर्मचारी और अन्य प्रतिनिधि जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके पास कंपनी की तरफ से दिया गया परमिशन लेटर होना जरूरी है. अगर गाड़ी के ड्राइवर की गलती से चालान हुआ है तो संबंधित चालाक भी लोक अदालत जा सकता है. अगर जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी के प्रतिनिधि के साथ भी जा सकता है. 

अपने साथ रखें कुछ जरूरी दस्तावेज

अगर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का चालान निपटाने जाने है तो पहले अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज को लेकर जाना न भूलें जैसे...

  • सबसे जरूरी लोक अदालत जाने के लिए टोकन लेना है और इसका प्रिंटआउट अपने साथ रखें.
  • इसके अलावा जिस चालान का निपटारा करवाने जा रहे हैं, उससे जुड़ा दस्तावेज रखें.
  • कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी की आरसी भी साथ रखनी जरूरी है.
  • इसके अलावा अपने पास संबंधित ड्राइवर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी रखें.
  • अगर कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कंपनी की आईडी कार्ड जरूर हो.
  • साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि के पास कंपनी की तरफ से मिला परमिशन लेट हो. 

लोक अदालत का समय क्या है?

दिल्ली लोक अदालत में जाने से पहले एक बाद दिल्ली लोक अदालत के आधिकारिक निर्देशों में कंपनी के वाहन के चालान के लिए लागू दस्तावेजों और पात्रता जरूर चेक कर लें. ये लोक अदालत दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों में लगने वाली है. इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Lok Adalat
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