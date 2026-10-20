लोक अदालत में कंपनी की गाड़ी का चालान कौन निपटा सकता है?

दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है. अगर आप दिल्ली से हैं और आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है तो इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें. ऐसे में एक सवाल सबसे अहम है कि अगर गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उस पर पेंडिंग चालान है तो उसका निपटारा करवाने लोक अदालत किसे जाना पड़ेगा?

कौन कराएगा चालान सेटल?

कंपनी के नाम पर गाड़ी है तो उसका चालान निपटाने के लिए कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि या फिर संबंधित ड्राइवर लोक अदालत जा सकता है. ऐसे में अगर लोक अदालत कंपनी का कोई कर्मचारी और अन्य प्रतिनिधि जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके पास कंपनी की तरफ से दिया गया परमिशन लेटर होना जरूरी है. अगर गाड़ी के ड्राइवर की गलती से चालान हुआ है तो संबंधित चालाक भी लोक अदालत जा सकता है. अगर जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी के प्रतिनिधि के साथ भी जा सकता है.

अपने साथ रखें कुछ जरूरी दस्तावेज

अगर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का चालान निपटाने जाने है तो पहले अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज को लेकर जाना न भूलें जैसे...

सबसे जरूरी लोक अदालत जाने के लिए टोकन लेना है और इसका प्रिंटआउट अपने साथ रखें.

इसके अलावा जिस चालान का निपटारा करवाने जा रहे हैं, उससे जुड़ा दस्तावेज रखें.

कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी की आरसी भी साथ रखनी जरूरी है.

इसके अलावा अपने पास संबंधित ड्राइवर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी रखें.

अगर कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कंपनी की आईडी कार्ड जरूर हो.

साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि के पास कंपनी की तरफ से मिला परमिशन लेट हो.

लोक अदालत का समय क्या है?

दिल्ली लोक अदालत में जाने से पहले एक बाद दिल्ली लोक अदालत के आधिकारिक निर्देशों में कंपनी के वाहन के चालान के लिए लागू दस्तावेजों और पात्रता जरूर चेक कर लें. ये लोक अदालत दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों में लगने वाली है. इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है.

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