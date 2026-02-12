राजस्थान के बजट से किन किसानों का कर्ज होगा माफ, क्या है इसकी लिमिट और प्रोसेस?

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज यानी 11 दिसंबर को विधानसभा में बजट 2026-27 पेश कर दिया है. यह एक बजट 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 41.39 फीसदी ज्यादा है. वहीं करीब 3 घंटे तक चले बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. इसके अलावा बजट भाषण पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए लड्डू खिलाकर वित्त मंत्री का मुंह मीठा करवाया. राजस्थान विधानसभा के इस बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साफ किया है कि सरकार किसानों पर लगने वाले ब्याज का बोझ कम करेगी. खासतौर पर नहरी और उपनिवेश क्षेत्र के किसानों के लिए ब्याज माफी और एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की गई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान बजट से किन किसानों का कर्ज माफ होगा और इसकी लिमिट और इसका प्रोसेस क्या होगा?

किन किसानों को मिलेगा फायदा?

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बताया कि उपनिवेश क्षेत्र के वे किसान जिन पर बकाया राशि और उस पर ब्याज चल रहा है, उन्हें राहत दी जाएगी. अगर ये आवंटी 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच अपनी मूल बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. यानी तय समय में भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इसके अलावा खेती की लागत कम करने और किसानों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से ब्याज माफी को बड़ा कदम बताया गया है. हालांकि सीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ब्याज में राहत को किसानों के लिए सीधी मदद माना जा रहा है.

किसानों की कर्ज माफी की लिमिट और इसका प्रोसेस

बजट भाषण में किसी अधिकतम राशि की सीमा अलग से घोषित नहीं की गई है. योजना के तहत संबंधित किसानों को अपनी बकाया मूल राशि निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी. तभी उन्हें ब्याज में पूरी छूट का लाभ मिलेगा. यानी राहत बजट ब्याज पर है, मूल कर्ज पर नहीं. वही सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ उन किसानों को मिलेगा जो तय समय के अंदर भुगतान करेंगे. 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच बकाया राशि जमा करने पर ब्याज माफी लागू होगी. इसके अलावा संबंधित विभागों के माध्यम से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

किसानों के लिए और क्या ऐलान?

राजस्थान के इस बजट में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है. कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जिससे करीब 50 हजार किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. वहीं जिन किसानों के पास खुद की मशीन नहीं है, उनके लिए 96 करोड़ रुपये की लागत से 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां से वे मशीने किराए पर ले सकेंगे. इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने, सोलर पंप लगाने और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं. सरकार का कहना है कि इन कदमों से खेती की लागत कटेगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.

