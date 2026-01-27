हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब कब आएगी मईयां सम्मान योजना की किस्त, कैसे देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?

अब कब आएगी मईयां सम्मान योजना की किस्त, कैसे देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?

हाल के दिनों में कई महिलाओं के मन में डर और चिंता है, क्योंकि कई लाभार्थियों के नाम योजना की सूची से कट गए हैं.ऐसे में महिलाओं को यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उनका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Jan 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड सरकार की मईयां सम्मान योजना आज राज्य की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीद बन चुकी है. इस योजना के जरिए गरीब, जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खुद पूरी कर सकें. लेकिन हाल के दिनों में कई महिलाओं के मन में डर और चिंता है, क्योंकि कई लाभार्थियों के नाम योजना की सूची से कट गए हैं.

ऐसे में महिलाओं को यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उनका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं और अगली किस्त उनके खाते में आएगी या नहीं, अगर आप भी यह सोच रही हैं कि आपकी मईयां सम्मान योजना की किस्त कब आएगी, कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया, स्टेटस कैसे चेक करें तो आइए जानते हैं कि  मईयां सम्मान योजना की किस्त अब कब आएगी और लिस्ट में आपका नाम है या नहीं कैसे देखें.

मईयां सम्मान योजना क्या है?

मईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है. इस योजना की शुरुआत साल 2024 में हुई थी.पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है. महिलाओं को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं.

किस वजह से कट रहे हैं महिलाओं के नाम?

हाल ही में सरकार ने योजना की जांच (वेरिफिकेशन) शुरू की है. इस दौरान कई महिलाओं के नाम इसलिए काटे गए क्योंकि पात्रता की शर्तें पूरी नहीं हो रहीं, आधार कार्ड या बैंक खाते में गड़बड़ी, गलत जानकारी भर दी गई, डुप्लीकेट आवेदन पाए गए. इसी वजह से अब कई महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा और वे परेशान हैं. 

कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

1. अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना चाहिए. यह काम आप मोबाइल से घर बैठे या फिर प्रज्ञा केंद्र (CSC) जाकर भी कर सकती हैं. 

2. मोबाइल से मईयां सम्मान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में मईयां सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

3. वेबसाइट खुलने के बाद बाईं ओर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे. Operator Login और Official Login.

4. जिस ऑपरेटर या प्रज्ञा केंद्र के पास आप गई हैं, वह अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा. 

5. लॉगिन करने के बाद Status Check का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

6. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको लाभार्थी क्रमांक संख्या, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, इनमें से कोई एक जानकारी डालनी होगी. 

7. जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. 

8. OTP डालते ही आपकी स्क्रीन पर पूरा स्टेटस आ जाएगा. आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, खाता एक्टिव है या नहीं, पैसा क्यों रुका है और नया आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं. 

मोबाइल या इंटरनेट नहीं आता? अपनाएं ये तरीका

अगर आप स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती हैं या वेबसाइट समझ में नहीं आती, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप मईयां सम्मान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकती हैं. इसका हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 है. यहां आपको बताया जाएगा कि आपकी किस्त क्यों रुकी है, नाम लिस्ट में है या नहीं और आगे क्या करना होगा. 

अगली किस्त कब आएगी?

सरकार की ओर से किस्तें समय-समय पर जारी की जाती हैं. अगर आपका नाम लिस्ट में है, खाता सही है, आधार-बैंक लिंक है तो आपकी किस्त सीधे बैंक खाते में जरूर आएगी. इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपना स्टेटस जरूर चेक करें. 

यह भी पढ़ें पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?

Published at : 27 Jan 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Women Scheme Maiyaan Samman Yojana Jharkhand Government Scheme Maiyaan Samman Yojan Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget