अब कब आएगी मईयां सम्मान योजना की किस्त, कैसे देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?

झारखंड सरकार की मईयां सम्मान योजना आज राज्य की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीद बन चुकी है. इस योजना के जरिए गरीब, जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खुद पूरी कर सकें. लेकिन हाल के दिनों में कई महिलाओं के मन में डर और चिंता है, क्योंकि कई लाभार्थियों के नाम योजना की सूची से कट गए हैं.

ऐसे में महिलाओं को यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उनका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं और अगली किस्त उनके खाते में आएगी या नहीं, अगर आप भी यह सोच रही हैं कि आपकी मईयां सम्मान योजना की किस्त कब आएगी, कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया, स्टेटस कैसे चेक करें तो आइए जानते हैं कि मईयां सम्मान योजना की किस्त अब कब आएगी और लिस्ट में आपका नाम है या नहीं कैसे देखें.

मईयां सम्मान योजना क्या है?

मईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है. इस योजना की शुरुआत साल 2024 में हुई थी.पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है. महिलाओं को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं.

किस वजह से कट रहे हैं महिलाओं के नाम?

हाल ही में सरकार ने योजना की जांच (वेरिफिकेशन) शुरू की है. इस दौरान कई महिलाओं के नाम इसलिए काटे गए क्योंकि पात्रता की शर्तें पूरी नहीं हो रहीं, आधार कार्ड या बैंक खाते में गड़बड़ी, गलत जानकारी भर दी गई, डुप्लीकेट आवेदन पाए गए. इसी वजह से अब कई महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा और वे परेशान हैं.

कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

1. अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना चाहिए. यह काम आप मोबाइल से घर बैठे या फिर प्रज्ञा केंद्र (CSC) जाकर भी कर सकती हैं.

2. मोबाइल से मईयां सम्मान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में मईयां सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

3. वेबसाइट खुलने के बाद बाईं ओर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे. Operator Login और Official Login.

4. जिस ऑपरेटर या प्रज्ञा केंद्र के पास आप गई हैं, वह अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा.

5. लॉगिन करने के बाद Status Check का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

6. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको लाभार्थी क्रमांक संख्या, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, इनमें से कोई एक जानकारी डालनी होगी.

7. जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.

8. OTP डालते ही आपकी स्क्रीन पर पूरा स्टेटस आ जाएगा. आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, खाता एक्टिव है या नहीं, पैसा क्यों रुका है और नया आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं.

मोबाइल या इंटरनेट नहीं आता? अपनाएं ये तरीका

अगर आप स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती हैं या वेबसाइट समझ में नहीं आती, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप मईयां सम्मान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकती हैं. इसका हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 है. यहां आपको बताया जाएगा कि आपकी किस्त क्यों रुकी है, नाम लिस्ट में है या नहीं और आगे क्या करना होगा.

अगली किस्त कब आएगी?

सरकार की ओर से किस्तें समय-समय पर जारी की जाती हैं. अगर आपका नाम लिस्ट में है, खाता सही है, आधार-बैंक लिंक है तो आपकी किस्त सीधे बैंक खाते में जरूर आएगी. इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपना स्टेटस जरूर चेक करें.

