खाते में कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, आपको मिलेगी या नहीं? ऐसे करें चेक
यह पैसा किसानों के लिए बहुत मायने रखता है. खेती के काम में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी जैसे कई खर्च होते हैं. ऐसे में यह राशि खेती के मौसम में सहारा देती है.
देश के करोड़ों किसान हर साल सरकार की एक खास योजना का फायदा उठाते हैं, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम एक साथ नहीं, बल्कि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. यह पैसा किसानों के लिए बहुत मायने रखता है. खेती के काम में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी जैसे कई खर्च होते हैं. ऐसे में यह राशि खेती के मौसम में सहारा देती है. अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पैसा कब तक खाते में आएगा और क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं.
22वीं किस्त कब तक आ सकती है?
अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी गई थी. उम्मीद की जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में जारी हो सकती हैं. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. पिछले वर्षों में भी फरवरी के अंत में किस्त जारी की गई थी, इसलिए इस बार भी उसी समय के आसपास पैसा आने की संभावना है.
किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?
सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ जरूरी शर्तें पूरी नहीं करने पर किस्त का पैसा रुक सकता है. जैसे जिसमे e-KYC पूरा नहीं किया है, फार्मर आईडी नहीं बनाई है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, बैंक खाते की जानकारी गलत है या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है. अगर इन में से कोई भी कमी है, तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा.
कैसे चेक करें कि पैसा मिलेगा या नहीं?
1. आप घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. Know Your Status या Beneficiary Status पर क्लिक करें.
3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
4. कैप्चा भरकर Search पर क्लिक करें.
5. इसके बाद स्क्रीन पर आपकी पिछली किस्तों की जानकारी, अगली किस्त का स्टेटस और e-KYC की स्थिति दिख जाएगी.
Source: IOCL