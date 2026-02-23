हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखाते में कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, आपको मिलेगी या नहीं? ऐसे करें चेक

खाते में कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, आपको मिलेगी या नहीं? ऐसे करें चेक

यह पैसा किसानों के लिए बहुत मायने रखता है. खेती के काम में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी जैसे कई खर्च होते हैं. ऐसे में यह राशि खेती के मौसम में सहारा देती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

देश के करोड़ों किसान हर साल सरकार की एक खास योजना का फायदा उठाते हैं, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम एक साथ नहीं, बल्कि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. यह पैसा किसानों के लिए बहुत मायने रखता है. खेती के काम में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी जैसे कई खर्च होते हैं. ऐसे में यह राशि खेती के मौसम में सहारा देती है. अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पैसा कब तक खाते में आएगा और क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं.

22वीं किस्त कब तक आ सकती है?

अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी गई थी. उम्मीद की जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में जारी हो सकती हैं. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. पिछले वर्षों में भी फरवरी के अंत में किस्त जारी की गई थी, इसलिए इस बार भी उसी समय के आसपास पैसा आने की संभावना है. 

किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?

सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ जरूरी शर्तें पूरी नहीं करने पर किस्त का पैसा रुक सकता है.  जैसे जिसमे e-KYC पूरा नहीं किया है, फार्मर आईडी नहीं बनाई है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, बैंक खाते की जानकारी गलत है या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है. अगर इन में से कोई भी कमी है, तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. 

कैसे चेक करें कि पैसा मिलेगा या नहीं?

1. आप घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. Know Your Status या Beneficiary Status पर क्लिक करें.

3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

4. कैप्चा भरकर Search पर क्लिक करें. 

5. इसके बाद स्क्रीन पर आपकी पिछली किस्तों की जानकारी, अगली किस्त का स्टेटस और e-KYC की स्थिति दिख जाएगी. 

यह भी पढ़ें - खो गया है ATM कार्ड, जान लीजिए ब्लॉक करने का आसान तरीका

Published at : 23 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Samman Nidhi Scheme PM Kisan 22nd Installment Kisan Samman Nidhi Status Check Kisan Yojana 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
खाते में कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, आपको मिलेगी या नहीं? ऐसे करें चेक
खाते में कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, आपको मिलेगी या नहीं? ऐसे करें चेक
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
यूटिलिटी
भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस
भारत में होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस
यूटिलिटी
झारखंड जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस
झारखंड जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
TMC नेता Mukul Roy का निधन, लंबे समय से कोमा में थे पूर्व रेल मंत्री | Breaking | ABP News
Maharashtra Budget Session: आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, सीएम Fadnavis पेश करेंगे बजट
MP Bridge Collapse: NH-45 पर रेलवे ओवर ब्रिज का हिस्सा भरभराकर टूटा, यातायात प्रभावित | Breaking
दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget