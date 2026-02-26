गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर लें यह काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा खाता

चेकबुक का खो जाना या चोरी हो जाना कई लोगों को सामान्य बात लग सकता है, लेकिन असल में यह बड़ा आर्थिक खतरा साबित हो सकता है. अगर चेकबुक किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वह फर्जी हस्ताक्षर कर आपके खाते से पैसे निकाल सकता है. ऐसे मामलों में देरी करना भारी पड़ सकता है. इसलिए जैसे ही चेकबुक गायब होने का पता चले, घबराने के बजाया तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चेकबुक गुम हो जाए तो कौन सा काम कर ले वरना आपका खाता मिनटों में खाली हो जाएगा.

सबसे पहले बैंक को दें सूचना

चेकबुक के खोने या चोरी होने की जानकारी मिलते ही बिना समय गंवाए अपने बैंक को सूचित करें. बैंक के नियमों के अनुसार अगर ग्राहक समय पर सूचना नहीं देता और इस दौरान कोई फर्जी लेन-देन हो जाता है, तो जिम्मेदारी ग्राहक पर भी आ सकती है. इसलिए सबसे पहला कदम चेकबुक को ब्लॉक करवाना या संबंधित चेक नंबर पर स्टॉप पेमेंट लगवाना होता है.

चेकबुक ब्लॉक करने के तरीके

अगर आपके पास नेट बैंकिंग या बैंक की मोबाइल ऐप की सुविधा है तो लॉग इन कर Cheque Services या Stop Payment से जुड़ा ऑप्शन सेलेक्ट करें. अब जरूरी जानकारी भरते ही चेकबुक या संबंधित चेक नंबर को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है.

इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा न होने पर बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. अपनी समस्या बताकर चेकबुक ब्लॉक करने का अनुरोध करें. बैंक अधिकारी पहचान सत्यापन के लिए कुछ सवाल पूछ सकते हैं उनका जवाब देने पर आपकी चेकबुक ब्लॉक कर दी जाएगी.

वहीं अगर आपके नजदीक में बैंक शाखा है तो वहां जाकर आप लिखित आवेदन भी दे सकते हैं. बैंक आमतौर पर स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाता है, जिसे सही जानकारी के साथ जमा करना जरूरी होता है.

पुलिस में रिपोर्ट कब करें?

अगर चेकबुक चोरी होने का शक हो या अन्य सामान भी गायब हो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना बेहतर रहता है. पुलिस रिपोर्ट में किसी विवाद की स्थिति में आपके लिए सबूत का काम कर सकती है. वहीं चेकबुक ब्लॉक होने के बाद बैंक से एसएमएस या ईमेल के जरिए लिखित पुष्टि जरूर लें. यह आगे चलकर किसी भी विवाद की स्थिति में काम आ सकती है. इसके बाद नई चेकबुक के लिए आवेदन कर दें. नई चेकबुक मिलने पर उसके नंबर सुरक्षित रूप से नोट कर लें. अगर समय रहते सूचना नहीं दी गई और किसी ने चेक का गलत इस्तेमाल कर लिया, तो बैंक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकता है. ऐसे में पैसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है.

ये भी पढ़ें-किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर