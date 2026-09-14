FD मैच्योर होने के बाद पैसे निकालना भूल गए तो क्या होगा? जानें आगे का प्रोसेस

अगर आपने बैंक में एफडी कराई है तो उसकी एक तय मैच्योरिटी डेट होती है. इस तारीख पर आपकी एफडी पूरी हो जाती है और आपको मूल रकम के साथ ब्याज मिल जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एफडी मैच्योर होने के बाद भी ग्राहक पैसे निकालना भूल जाता है या किसी वजह से बैंक से संपर्क नहीं कर पाता.

ऐसे में मन में बस यही सवाल आता है कि क्या पैसा बैंक के पास पड़ा रहेगा या डूब जाएगा? क्या उस पर ब्याज मिलेगा? और अगर कई महीने या साल बाद याद आए तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे? आइये इन सभी सवालों के जवाब यहां से ढूंढते हैं.

एफडी मैच्योर होने के बाद पैसे का क्या होता है?

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर किसी टर्म डिपॉजिट यानी एफडी की मैच्योरिटी हो गई है और उसकी रकम का भुगतान नहीं हुआ है तो बैंक उस अनक्लेम्ड रकम पर सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर या मैच्योर एफडी पर लागू ब्याज दर देता है.

यानी अगर आपकी एफडी 7 फीसदी ब्याज पर चल रही थी और मैच्योर होने के बाद बैंक के सेविंग्स अकाउंट की दर 3 फीसदी है तो मैच्योरिटी के बाद पूरी रकम पर 7 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए एफडी मैच्योर होने के बाद पैसे को छोड़ना फायदेमंद नहीं होता है.

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क्या एफडी अपने आप रिन्यू हो जाती है?

अलग- अलग बैंक के अलग- अलग नियम हैं. कई एफडी में ग्राहक को शुरुआत में ही ये ऑप्शन दिया जाता है कि मैच्योरिटी के बाद पैसा अपने आप रिन्यू होगा या ग्राहक के खाते में चला जाएगा. अगर एफडी ऑटो-रिन्यू लगाया गया है तो बैंक उसे दोबारा एफडी में लगा सकता है.

वहीं अगर एफडी ऑटो-रिन्यू पर नहीं है और मैच्योरिटी पर रकम नहीं ली गई तो पैसा बैंक के पास अनपेड या अनक्लेम्ड रकम के नाम पर रहेगा. इसलिए एफडी खोलते समय दिए गए बैंक की एफडी रसीद जरूर चेक करना चाहिए.

अगर कई महीने बाद याद आए तो क्या होगा?

मान लीजिए आपकी एफडी जनवरी में मैच्योर हुई और आपको मार्च में याद आया कि पैसा अभी तक नहीं निकाला है. ऐसे में आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा. अगर एफडी का पैसा आपके लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है तो बैंक से क्लेम या पेमेंट का रिक्वेस्ट किया जा सकता है.

वैसे बैंक भी आपकी पहचान और खाते से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई करने के बाद रकम का भुगतान करता है. अगर एफडी ऑनलाइन खोली थी तो कई बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी मैच्योर एफडी का पैसा निकालने या रिन्यू करने की सुविधा देते हैं.

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10 साल तक पैसा नहीं निकाला तो क्या होगा?

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक में कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक अनक्लेम्ड रहता है तो उसे आरबीआई के DEA फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा आपको अब मिलेगा ही नहीं.

अगर आपका पैसा आरबीआई के DEA फंड में ट्रांसफर हो चुका है तब भी आप इसे वापस पाने के लिए संबंधित बैंक में क्लेम कर सकते हैं. बैंक जरूरी जांच पूरी करने के बाद पैसे वापस करने का प्रोसेस लगा देता है.