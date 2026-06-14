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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो क्या होगा? जानें परिवार को कैसे मिलेगा पैसा

PF अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो क्या होगा? जानें परिवार को कैसे मिलेगा पैसा

PF Nominee: EPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है? अगर सदस्य ने नॉमिनेशन नहीं किया है तो परिवार को PF का पैसा कैसे मिलेगा? जानें नियम और पूरा प्रोसेस.

By : सृष्टि | Updated at : 14 Jun 2026 10:07 PM (IST)
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PF Nominee: कर्मचारी भविष्य निधि नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी जरूरी होता है. नौकरी के दौरान कर्मचारी और कंपनी दोनों PF खाते में पैसा डालते हैं, जिससे समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार होता है. लेकिन कई लोग PF अकाउंट खुलवाने के बाद नॉमिनी जोड़ना भूल जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो जमा पैसा परिवार तक कैसे पहुंचेगा?

नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा?
अगर EPF सदस्य ने अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो PF की रकम का दावा करना परिवार के लिए मुश्किल और लंबी प्रक्रिया बन सकता है. ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को यह साबित करना पड़ सकता है कि वे कानूनी वारिस हैं. इसके लिए कई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं, जिससे क्लेम का निपटारा होने में ज्यादा समय लग सकता है.

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परिवार को कैसे मिलेगा पैसा?
यदि नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो EPFO के नियमों के अनुसार कानूनी वारिस या परिवार के पात्र सदस्य PF राशि पर दावा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण और कानूनी वारिस से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. दस्तावेजों की जांच के बाद EPFO पात्र व्यक्ति को राशि जारी करता है.

कौन बनेगा नॉमिनी?
EPF सदस्य अपने परिवार के किसी पात्र सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. शादीशुदा व्यक्ति आमतौर पर जीवनसाथी, बच्चों या अन्य पात्र पारिवारिक सदस्यों को नॉमिनी बनाते हैं. यदि परिवार की स्थिति में बदलाव हो जाए, जैसे शादी होना या बच्चे का जन्म, तो नॉमिनेशन को अपडेट करना भी जरूरी होता है.

ऑनलाइन कैसे जोड़ें नॉमिनी?
EPFO ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. सदस्य EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ई-नॉमिनेशन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए UAN नंबर सक्रिय होना चाहिए और आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना जरूरी है. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नॉमिनी की जानकारी EPFO रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है.

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PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है. अगर नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो परिवार को पैसा मिलने में देरी और अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए हर EPF सदस्य को अपने खाते में नॉमिनी की जानकारी जरूर दर्ज और समय-समय पर अपडेट करनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jun 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
PF Account Utility News Pf Nominee
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