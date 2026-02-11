क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा साथी योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा पास कर चुके और फिलहाल बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अस्थायी सहारा देना है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना क्या है और इसमें किन लोगों को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं?

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हो, जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो. वहीं जो माध्यमिक शिक्षा पास कर चुके हो, इसके अलावा आवेदन के समय बेरोजगार हो उन युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं या कुछ अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाभार्थी कुछ निश्चित छात्रवृतियों के लिए पात्र बने रहेंगे.

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

युवा साथी योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. यह सहायता अधिकतम 5 साल तक दी जाएगी यानी 1 साल में 18,000 रुपये और 5 साल में कुल 90 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी. इसके अलावा 5 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी, जिसमें अगर लाभार्थी तब तक बेरोजगार रहता है और आयु सीमा के अंदर है तो आगे सहायता जारी रखने का फैसला लिया जाएगा.

कब से लागू होगी यह योजना?

राज्य सरकार ने पहले इस योजना को अगस्त से लागू करने की बात कही थी, लेकिन बाद में घोषणा की गई कि योजना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. आवेदन प्रक्रिया फरवरी से शुरू की जाएगी. वहीं इस योजना के लिए राज्य की सभी 294 विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इस योजना में आवेदन के लिए युवाओं को निर्धारित पोर्टल या शिविरों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन, पर्सनल जानकारी और बैंक डिटेल भरनी होगी. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, माध्यमिक अंक पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी शामिल होगी. फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन आईडी के जरिए कंडीशन ट्रैक भी की जा सकेगी.

