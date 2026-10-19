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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में स्पीकर पर Reel देखी तो लगेगा 5000 तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है

ट्रेन में स्पीकर पर Reel देखी तो लगेगा 5000 तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है

ट्रेन में अब ऐसे यात्रियों की खैर नहीं है, जो लाउड स्पीकर पर म्यूजिक सुनते हैं या स्पीकर पर रील्स देखते हैं. रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना और जेल भेजने का नियम लागू किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 10:37 AM (IST)
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अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान लाउड स्पीकर पर संगीत बजाते हैं या तेज आवाज में रील्स देखते हैं तो सावधान हो जाइए. इंडियन रेलवे ने लाउड म्यूजिक को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है. समझें रेलवे के नए नियम.

साउथर्न रेलवे ने रेलवे एक्ट की धारा 145(2) के तहत सख्त नियम लागू किया है, जो जन विश्वास एक्ट से संशोधन हुआ है. अगर कोई ट्रेन के भीतर लाउड म्यूजिक चलाता या रील्स देखता हुआ पकड़ा जाता है तो पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और यात्री को ट्रेन से उतार दिया जाएगा. साथ ही टीटीई की ओर से टिकट भी जब्त किया जाएगा.

पहली चेतावनी नहीं मानी तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना

इतना ही नहीं अगर यात्री पहली चेतावनी के बाद भी नहीं माना तो 6 महीने तक जेल या 5000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. रेलवे ने इसके लिए टीटीई को कार्रवाई का अधिकार दिया है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशन पर अनाउंसमेंट और नोटिस लगेंगे.

ट्रेन में सफर के दौरान इयरफोन का इस्तेमाल करें- रेलवे

रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान इयरफोन का इस्तेमाल करें और धीरे बात करें. खासकर एसी कोच में. रेलवे बोर्ड ने साल 2012 में भी नियम बताए थे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ. अब रेलवे ने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना पक्का कर दिया है. यात्री भी सहयात्री की शिकायत रेल मदद एप पर कर सकते हैं.

दरअसल रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रेन के डिब्बों, खासकर AC कोच में लोग मोबाइल पर बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, लंबी बातें करते हैं और तेज या आपत्तिजनक रिंगटोन बजाते हैं, जिससे साथ सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है.

रेलवे ने अब यात्रियों से समझदारी दिखाने और दूसरों को परेशान न करने की अपील की है.

क्या करें यात्री?

  • अपने मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखें या रिंगटोन की आवाज धीमी रखें.
  • फोन पर तेज आवाज में बात करने से बचें.
  • अपनी बातचीत को जितना हो सके छोटा (संक्षिप्त) रखें ताकि ट्रेन में शांति बनी रहे और सभी यात्री आराम से सफर कर सकें.

यह भी पढ़ें- 2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Train News Railway Fine
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