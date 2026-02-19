हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन

घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन

Voter ID Card: घर बदलने के बाद वोटर आईडी में पता अपडेट करना अब आसान है. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म 8 भरकर ऑनलाइन आवेदन करें. सही दस्तावेज अपलोड करें और स्टेटस भी घर बैठे ट्रैक करें

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

Voter ID Card: भारत में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दस्तावेज जरूरी होते हैं. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह पहचान और एड्रेस मांगा जाता है. इन्हीं अहम दस्तावेजों में वोटर आईडी भी शामिल है. जिसे जारी करता है भारतीय चुनाव आयोग. यह सिर्फ मतदान का अधिकार देने वाला कार्ड नहीं. बल्कि वैलिड पहचान और एड्रेस प्रूफ भी है. 

इसलिए अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं. शहर बदला है या उसी इलाके में मकान बदला है. तो वोटर आईडी में पता अपडेट कराना जरूरी हो जाता है. अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए लंबी लाइन में लगने या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. पूरी प्रोसेस ऑनलाइन घर बैठे आसान तरीके से की जा सकती है. जान लें तरीका.

ऑनलाइन ऐसे करें एड्रेस अपडेट

घर बैठे पता बदलने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगइन करें. अगर अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. होमपेज पर एड्रेस करेक्शन या शिफ्टिंग से जुड़ा ऑप्शन चुनें और फॉर्म 8 पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और वोटर डिटेल भरनी होगी. इसके बाद निवास स्थान चेंज का ऑप्शन चुनें. 

यह भी पढ़ें: खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा

अगर नया घर उसी विधानसभा क्षेत्र में है. तो संबंधित ऑप्शन चुनें और अगर एरिया बदल गया है. तो बाहर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें. फिर राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र भरें. आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल दर्ज करें. नए पते का दस्तावेज अपलोड करें. घोषणा स्वीकार करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन प्रोसेस होने के बाद आपका पता मतदाता सूची और कार्ड दोनों में अपडेट हो जाएगा.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

एड्रेस अपडेट के लिए वैलिड एड्रेस प्रूफ जरूरी है. बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या प्राॅपर्टी से जुड़े कागजात इस्तेमाल किए जा सकते हैं. बशर्ते उनमें नया पता साफ दर्ज हो. आवेदन सबमिट करने के बाद आप उसी पोर्टल पर लॉगइन कर रेफरेंस नंबर के जरिए स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब

इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका आवेदन किस स्टेज में है. अगर किसी वजह से ऑनलाइन प्रोसेस पूरी न कर पाएं तो नजदीकी चुनाव कार्यालय जाकर फॉर्म 8 भरकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. सत्यापन पूरा होने के बाद अपडेटेड वोटर कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात

Published at : 19 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Voter ID Utility News Address Change
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
यूटिलिटी
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget