घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन

Voter ID Card: भारत में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दस्तावेज जरूरी होते हैं. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह पहचान और एड्रेस मांगा जाता है. इन्हीं अहम दस्तावेजों में वोटर आईडी भी शामिल है. जिसे जारी करता है भारतीय चुनाव आयोग. यह सिर्फ मतदान का अधिकार देने वाला कार्ड नहीं. बल्कि वैलिड पहचान और एड्रेस प्रूफ भी है.

इसलिए अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं. शहर बदला है या उसी इलाके में मकान बदला है. तो वोटर आईडी में पता अपडेट कराना जरूरी हो जाता है. अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए लंबी लाइन में लगने या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. पूरी प्रोसेस ऑनलाइन घर बैठे आसान तरीके से की जा सकती है. जान लें तरीका.

ऑनलाइन ऐसे करें एड्रेस अपडेट

घर बैठे पता बदलने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगइन करें. अगर अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. होमपेज पर एड्रेस करेक्शन या शिफ्टिंग से जुड़ा ऑप्शन चुनें और फॉर्म 8 पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और वोटर डिटेल भरनी होगी. इसके बाद निवास स्थान चेंज का ऑप्शन चुनें.

अगर नया घर उसी विधानसभा क्षेत्र में है. तो संबंधित ऑप्शन चुनें और अगर एरिया बदल गया है. तो बाहर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें. फिर राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र भरें. आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल दर्ज करें. नए पते का दस्तावेज अपलोड करें. घोषणा स्वीकार करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन प्रोसेस होने के बाद आपका पता मतदाता सूची और कार्ड दोनों में अपडेट हो जाएगा.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

एड्रेस अपडेट के लिए वैलिड एड्रेस प्रूफ जरूरी है. बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या प्राॅपर्टी से जुड़े कागजात इस्तेमाल किए जा सकते हैं. बशर्ते उनमें नया पता साफ दर्ज हो. आवेदन सबमिट करने के बाद आप उसी पोर्टल पर लॉगइन कर रेफरेंस नंबर के जरिए स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका आवेदन किस स्टेज में है. अगर किसी वजह से ऑनलाइन प्रोसेस पूरी न कर पाएं तो नजदीकी चुनाव कार्यालय जाकर फॉर्म 8 भरकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. सत्यापन पूरा होने के बाद अपडेटेड वोटर कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

