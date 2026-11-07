इंडिया ट्रेड फेयर जाना अब पड़ेगा महंगा, वीकेंड पर एंट्री के लिए देने होंगे 200 रुपये

इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर घूमने की तैयारी कर रहे लोगों को इस बार अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी. 45वें मेले में आम दर्शकों के प्रवेश टिकट की कीमतों में 25 से लेकर करीब 67 फीसदी तक इजाफा किया गया है. चार साल बाद टिकटों के रेट बढ़ाए गए हैं. अब सामान्य दिनों में वयस्कों को 100 रुपये और वीकेंड पर 200 रुपये खर्च करने होंगे. बच्चों के टिकट भी महंगे हो गए हैं. हालांकि, बिजनेस डे के लिए टिकट की कीमत पहले की तरह 500 रुपये ही रहेगी.

भारत मंडपम् में 45वें इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर का आगाज 13 नवंबर को होगा, लेकिन पहले दिन आम लोगों को मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा. इस दिन सिर्फ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा और कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. बिजनेस डे 14 से 18 नवंबर तक चलेंगे, जबकि आम दर्शकों के लिए मेला 19 से 27 नवंबर तक खुलेगा. यानी मेले का उद्घाटन होने के छह दिन बाद ही आम लोग यहां खरीदारी और घूमने के लिए पहुंच सकेंगे.

सामान्य दिनों और वीकेंड के टिकटों में बढ़ोतरी

इस बार वयस्कों और बच्चों, दोनों के टिकट महंगे किए गए हैं. सामान्य दिनों में वयस्कों को प्रवेश के लिए अब 80 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च करने होंगे. शनिवार और रविवार को टिकट की कीमत 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है. बच्चों की एंट्री भी अब पहले के मुकाबले महंगी होगी. सामान्य दिनों में उनके टिकट के लिए 40 रुपये के बजाय 50 रुपये देने होंगे. वीकेंड पर बच्चों का टिकट 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है. यानी सप्ताहांत में बच्चों की एंट्री पर भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है.

ITPO ने बताई टिकट महंगे करने की वजह

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) की चेयरमैन कमिटी ने 28 अक्टूबर को टिकट की नई दरों को मंजूरी दी थी. ITPO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमजीत लाल के मुताबिक, टिकटों की कीमत बढ़ाने का मकसद कमाई बढ़ाना नहीं है. दरों को राउंड फिगर में रखने के लिए बदलाव किया गया है.

उन्होंने कीमतों में हुई बढ़ोतरी को बहुत ज्यादा मानने से भी इनकार किया. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बाद वर्ष 2022 में भी आम दर्शकों के टिकटों के दाम 25 फीसदी से लेकर 33 फीसदी से कुछ अधिक तक बढ़ाए गए थे. उस समय भी बिजनेस डे के टिकट की कीमत 500 रुपये ही रखी गई थी.

1979 से चली आ रही तारीख में भी पहली बार बदलाव

इस साल ट्रेड फेयर सिर्फ टिकट की कीमतों को लेकर ही चर्चा में नहीं है. मेले के आयोजन की तारीख में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है. वर्ष 1979 में शुरुआत के बाद यह पहला मौका है, जब उद्घाटन के लिए पूरा एक दिन अलग रखा गया है. अब तक ट्रेड फेयर की शुरुआत 14 नवंबर को होती थी. मेले के पहले आयोजक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की तारीख को इसकी शुरुआत के लिए चुना था.

14 नवंबर मेले के आयोजन की परंपरागत तारीख बनी हुई थी. 14 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के इतिहास में पहली बार तारीखों का ऐसा बदलाव किया गया है. इस बार 13 नवंबर को उद्घाटन होगा, जबकि आम दर्शकों को 19 नवंबर से मेले में प्रवेश मिल सकेगा.

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