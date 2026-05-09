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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकरियर की अंधी दौड़! लाखों के पैकेज-बंपर प्रमोशन के बाद भी ये शख्स क्यों महसूस कर रहा है अधूरापन?

करियर की अंधी दौड़! लाखों के पैकेज-बंपर प्रमोशन के बाद भी ये शख्स क्यों महसूस कर रहा है अधूरापन?

Man Feeling Loneliness: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्स की आपबीति तेजी से वायरल हो रही है. युवक ने बताया कि लाखों कमाने के बाद भी उसे रोज खालीपन महसूस होता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 09 May 2026 11:10 AM (IST)
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Viral Video On Social Media: ‘कॉर्पोरेट’ ये शब्द सुनते ही आप में से कितने लोगों को खुशी होती होगी. लेकिन करियर की अंधी दौड़ में लाखों कमाने के बाद भी कैसे एक युवक बेहद ही खालीपन की समस्या से जूझ रहा है. कॉर्पोरेट स्केटर में काम करने वाले सभी कर्मचारी बेहतरीन कमाने के लिए लगातार अपनी नौकरी को अक्सर बदलते रहते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्स की बातें तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं.

बेंगलुरु का रहने वाला एक युवक लाखों कमाने के बाद भी अपने खालीपन को भरने में पूरी तरह से हार चुका है. युवक, जिसने कॉर्पोरेट क्षेत्र में सात साल बिताए हैं उसका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से आप खालीपन को नहीं भर सकते हैं. बिश्ष्ट शोम नाम के इस यूजर ने इंस्टाग्राम जरिए इस विषय को लेकर लोगों के साथ अपने विचार साझा किए हैं.

नौकरी बदलने पर भी नहीं मिल सका सुकून

इंस्टाग्राम यूजर बिश्ष्ट शोम ने बताया कि वह रोजाना 8 से 9 घंटे एक ही काम कर रहे हैं. जिसपर उन्होंने कहा कि नौकरी बदलने के बावजूद भी वह रोज अपने आप से केवल एक ही सवाल पूछते हैं कि 'मैं हर दिन 8 से 9 घंटे तक एक ही काम क्यों कर रहा हूं?'

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क्या कुछ बोला यूजर

इतना ही नहीं, उन्होंने विस्तार से बताया कि सात साल कॉर्पोरेट जगत में चार नौकरियां बदलने के बाद उन्हें आज तक यह समझ नहीं आया कि उन्हें खुशी किस चीज में मिलती है. जिसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि कॉर्पोरेट से आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन सा रहता है”. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ पैसा ही जीवन का असली अर्थ नहीं है.

यूजर्स ने क्या दी प्रतिक्रिया?

जहां, कुछ लोगों ने उनके इस विचार पर सहमति जताई तो कुछ ने इससे बर्नआउट कराक कर दिया. एक अन्य यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा कि “वेतन वृद्धि एक महीने के लिए अच्छी लगती है, फिर वही खालीपन वापस लौट आता है”.

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फिलहाल, देखने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट जगत में लाखों के पैकेज और बंपर प्रोमशोन के बाद भी कई लोग आज भी खुद को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं. इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है. उनके इस वीडियो को न सिर्फ लाखों बार देखा जा चुका है बल्कि कई लोगों ने उनके इस विचार पर सहमति भी जताई है.

Published at : 09 May 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Bengaluru JOB Corporate Life
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