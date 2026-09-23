पुरानी नंबर प्लेट नहीं बदली तो कटेगा 10 हजार तक का चालान, गाड़ी मालिक तुरंत जान लें नियम

अक्सर लोग बाजार से लेकर ऑफिस तक अपने निजी वाहन से जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकल रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा. ऐसे में कई लोगों को लगेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले जाना, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना यहीं नियम मानने जरूरी है. हां, ये नियम तो मानने जरूरी है ही लेकिन इसके साथ ही गाड़ी की नंबर प्लेट का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.

दरअसल, कई लोग अपनी गाड़ी पर लगी पुरानी नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी चलाते रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा करना उनके लिए भारी भी पड़ सकता है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को लेकर वाहन मालिकों के लिए नियम लागू हैं और इस नियम की पूरी जानकारी होना जरूरी है.

चालान भी काटा जा सकता है?

अगर आपकी गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट पुरानी है या फिर खराब हो चुकी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिना HSRP या तय मानकों के मुताबिक, अगर नंबर प्लेट नहीं लगी है तो ऐसी स्थिति में 5 000 से लेकर 10, 000 तक का चालान काटा जा सकता है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी CMVR के नियम 50 के तहत गाड़ियों पर HSRP लगाना जरूरी है. जानने वाली बात तो यह है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए ये नियम काफी जरूरी है. ऐसे में अगर गाड़ी पर पुरानी नंबर प्लेट लगी है तो उसे बदलकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना महत्वपूर्ण है.

क्यों है ये खास?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP थोड़ी अलग होती है. ये नंबर प्लेट एलुमिनियम की बनी हुई होती है. इसमें 10 नंबर का यूनिक कोड होता है. खास बात तो यह है कि इस नंबर प्लेट को आसानी से बदला या फिर हटाया नहीं जा सकता है. इस नंबर प्लेट का उद्देश्य ही चोरी और फर्जीवाड़े को रोकना के लिए मदद करना है. अगर कोई पुरानी नंबर प्लेट के साथ पकड़ा जाता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5000 तक का चालान काटा जा सकता है और वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है.

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