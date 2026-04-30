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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी20 हजार का निवेश, फिर हर महीने मिलेंगे 30000 रुपए... इस कैंटीन से महिलाएं बन रहीं बिजनेस वुमन

20 हजार का निवेश, फिर हर महीने मिलेंगे 30000 रुपए... इस कैंटीन से महिलाएं बन रहीं बिजनेस वुमन

UP Prerna Canteen: प्रेरणा कैंटीन एक ऐसी कैंटीन से है, जिससे महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है. जहां साफ तरीके से स्थानीय लोगों को घर जैसा खाना परोसा जाता है. जानिए इस योजना के बारे में जरूरी बातें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 06:48 PM (IST)
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What is Prerna Canteen: आप में से बहुत कम लोगों को प्रेरणा कैंटीन के बारे में जानकारी होगी. प्रेरणा कैंटीन महिलाओं द्वारा संचालित एक छोटी फूड व्यवस्था है, जिसमें चाय और नाश्ते के अलावा लोगों को साधारण खाना परोसा जाता है. 

उत्तर प्रदेश में शुरू इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों समेत कई जगहों पर स्वच्छ खाना पहुंचा रही है. हालांकि, इस योजना के तहत महिलाएं हर महीने 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा की कमाई आसानी से कर पा रही हैं. 

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आखिर क्या होती है प्रेरणा कैंटीन?

इस कैंटीन में चाय, समोसे के अलावा पराठा, उपमा और घर जैसी थाली को शामिल किया गया है. इस कैंटीन की खासियत यह है कि महिलाओं द्वारा खाने को बेहद ही साफ तरीके से बनाया जाता है. इतना ही नहीं ग्राहक भोजन का जमकर आनंद उठाते हैं. स्वयं सहायाता समूह की केवल 2 से 5 महिलाओं द्वारा इस कैंटीन को चलाया जाता है. 

आप कैसे शुरु कर सकते हैं प्रेरणा कैंटीन?

इसको शुरु करने से पहले महिलाओं को अपने क्षेत्र के स्वयं सहायाता समूह से जुड़ना होता है. जहां, सरकार बेहद ही कम ब्याज पर महिलाओं को लोन देती है.
कैंटीन खोलने में कितना लग सकता है खर्च? 

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शुरुआत में लगने वाले खर्च में गैस स्टोव, बर्तन और कई अन्य सामानों पर 20,000 तक का निवेश मिलता है. इस दौरान सरकार भी मदद करती है ताकि, इसका खर्चा कम हो सके. 

प्रेरणा कैंटीन से कितनी होती है कमाई?

इस कैंटीन के जरिए प्रतिदिन 1 से लेकर 3 हजार रुपये तक की बिक्री की जा रही है. यानी महीने भर की कमाई 30000 रुपए तक पहुंच जाती है. इस योजना से जुड़ने के बाद कई महिलाओं की घर की स्थित में सुधार देखने को मिला है.

क्या है सरकार की भूमिकाएं और योजनाएं?

योगी सरकार इस योजना को न सिर्फ बढ़ावा दे रही है बल्कि महिलाओं के भविष्य को भी सुनिश्चित कर रही है. आजीविका मिशन भी कई जगहों पर प्रेरणा कैंटीन खोलने का काम कर रही है ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके. इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ अपने घर से निकलकर काम कर रही हैं, बल्कि उनके घर के आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल रहा है.   

Published at : 30 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Women Employment Food Business UTTAR PRADESH Prerna Canteen
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