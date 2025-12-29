8वीं पास को 5 लाख का लोन देती है यूपी सरकार, न गारंटी का झंझट न ब्याज की टेंशन

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने भी 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी है, तो आप भी सरकार से 5 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और वो भी बिना इंटरेस्ट रेट के यानी आपको एक भी रुपया ब्याज देने की जरूरत नहीं है. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमी यानी बिजनेसमैन बनाने के उद्देश्य से शुरू की है. सरकार का लक्ष्य है कि करीब 1 लाख युवाओं को हर साल व्यवसायी बनाया जाए, जिससे युवा अपने जीवन को सफल बना सकें और लोन के पैसों का उपयोग कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए कर सकें.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) योजना. सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन यानी कर्ज मुहैया कराया जाएगा. इस योजना की मुख्य और सबसे खास बात यह है कि सरकार लोन या कर्ज पर एक रुपये तक का ब्याज नहीं लेगी यानी आपको कर्ज 0 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की गारंटी या जमानत रखने की जरूरत नहीं है.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

अगर कोई भी युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उस व्यक्ति की उम्र लगभग 21 से 40 साल तक होनी चाहिए और योजना का लाभ उठाने के लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम शिक्षा योग्यता 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग या कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. तभी कोई व्यक्ति या आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकता है. जब आवेदक को सरकार की तरफ से लोन या कर्ज मिल जाता है, तो 4 साल के अंदर लोन का पैसा वापस करना जरूरी होता है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो. अगर आवेदक ने पहले किसी बैंक से लोन लिया हो, तो उसने उस लोन की किश्तें समय पर भरी हों और वह किसी बैंक की डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल न हो. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक का सिबिल स्कोर भी खराब नहीं होना चाहिए, तभी उसे लोन मिल सकता है.

