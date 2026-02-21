यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?

UP Shikshamitra Salary: यूपी में इस समय करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. जो बेसिक शिक्षा की रीढ़ माने जाते हैं. लंबे इंतजार के बाद अब उनके लिए बड़ी राहत आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मानदेय बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है, जिससे सीधे लाखों परिवारों की आमदनी पर असर पड़ेगा. विधानसभा में हुई घोषणा के बाद साफ है कि अब शिक्षामित्रों को पहले से कहीं ज्यादा रुपये हर महीने मिलेंगे.

महंगाई, घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई के बीच इनकम उनके लिए बड़ा सहारा साबित होगी. होली से पहले आया यह फैसला शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से शिक्षामित्रों को मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

18 हजार रुपये होगी सैलरी

विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा. अभी तक उन्हें 10 हजार रुपये मिल रहे थे. यानी सीधे 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग का नतीजा मानी जा रही है. सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी रोल जरूरी है. इसलिए उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना जरूरी है. इस फैसले से लाखों परिवारों की मंथली इनकम में सीधा इजाफा होगा. शिक्षामित्रों के बीच इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

अप्रैल से होगी लागू

सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल महीने से लागू होगा. यानी अप्रैल की सैलरी में ही 18 हजार रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि नए वित्तीय सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षामित्रों को बढ़ी हुई रकम का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. प्रशासनिक लेवल पर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. जिससे अप्रैल से शिक्षामित्रों के खाते में सैलरी आ सके.

अनुदेशकों को भी सीधा फायदा

इस फैसले का असर सिर्फ शिक्षामित्रों को ही नहीं होगा. बल्कि 28 हजार से ज्यादा अनुदेशकों के सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें 17 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. अनुदेशक स्कूलों में स्पेशल सब्जेक्ट और गतिविधियों में छात्रों को सहयोग देते हैं. इसलिए उनका रोल भी काफी जरूरी माना जाता है. सैलरी बढ़ने से उनकी इनकम में सीधा सुधार होगा. अप्रैल से नई दरें लागू होते ही अनुदेशकों को भी बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

