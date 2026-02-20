क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?

UP Rani Laxmi Bai Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इसी बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेधावी बेटियों के लिए एक खास पहल शुरू की है. जिसे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना नाम दिया गया है. यह योजना उच्च शिक्षा हासिल कर रहीं छात्राओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इसके तहत पात्र लड़कियों को फ्री स्कूटी दी जाती है. जिससे वह अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आसानी से पहुंच सकें. सरकार का फोकस है कि बेटियों का आत्मविश्वास बढ़े, उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और उन्हें रोजाना आने जाने की दिक्कत न झेलनी पड़े. खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की छात्राओं के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है. जान लें किन लड़कियों को मिलती है इस योजना में स्कूटी.

किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?

यूपी की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले लड़की का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है. वह ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही हो और उसके मार्क्स अच्छे हों. यानी वह मेधावी श्रेणी में आती हो. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इनकम लिमिट इसलिए रखी गई है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को प्रायरिटी मिल सके. आवेदन के समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पिछले क्लास की मार्कशीट, कॉलेज आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी देनी होती है. इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय की जाती है और सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है.

योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. लड़की को उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है. वहां मांगी गई सभी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करनी होती हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है.

चयनित छात्राओं को उनके जिले के नोडल सेंटर से सूचना दी जाती है. जहां स्कूटी बांटी जाती है. यूपी सरकार की यह पहल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. जिससे उनका कॉलेज तक पहुंचना आसान हो और ड्रॉपआउट रेट कम हो सके.अगर आपके आसपास कोई लड़की है जो पात्र है तो उसका भी आवेदन इस स्कीम में करवाएं.

