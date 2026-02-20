हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?

क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?

UP Rani Laxmi Bai Scooty Scheme: यूपी सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना मेधावी छात्राओं के लिए है. इसमें प्रदेश की बेटियों को फ्री स्कूटी दी जाती है. जान लें आवेदन की प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

UP Rani Laxmi Bai Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इसी बीच  योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेधावी बेटियों के लिए एक खास पहल शुरू की है. जिसे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना नाम दिया गया है. यह योजना उच्च शिक्षा हासिल कर रहीं छात्राओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है. 

इसके तहत पात्र लड़कियों को फ्री स्कूटी दी जाती है. जिससे वह अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आसानी से पहुंच सकें. सरकार का फोकस है कि बेटियों का आत्मविश्वास बढ़े, उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और उन्हें रोजाना आने जाने की दिक्कत न झेलनी पड़े. खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की छात्राओं के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है. जान लें किन लड़कियों को मिलती है इस योजना में स्कूटी.

किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?

यूपी की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले लड़की का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है. वह ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही हो और उसके मार्क्स अच्छे हों. यानी वह मेधावी श्रेणी में आती हो. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

इनकम लिमिट इसलिए रखी गई है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को प्रायरिटी मिल सके. आवेदन के समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पिछले क्लास की मार्कशीट, कॉलेज आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी देनी होती है. इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय की जाती है और सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है.

योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. लड़की को उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है. वहां मांगी गई सभी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करनी होती हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है. 

चयनित छात्राओं को उनके जिले के नोडल सेंटर से सूचना दी जाती है. जहां स्कूटी बांटी जाती है. यूपी सरकार की यह पहल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. जिससे उनका कॉलेज तक पहुंचना आसान हो और ड्रॉपआउट रेट कम हो सके.अगर  आपके आसपास कोई लड़की है जो पात्र है तो उसका भी आवेदन इस स्कीम में करवाएं.

यह भी पढ़ें:दिल्ली के ये लोग नहीं कर सकते राशन कार्ड के लिए आवेदन, जान लीजिए नियम

Published at : 20 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Scooty Utility News UP Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
यूटिलिटी
शहर के किन अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे करें पता
शहर के किन अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे करें पता
यूटिलिटी
रेलवे ने बिहार से जाने वाली कई 2 ट्रेनें कैंसिल तो कई के रूट बदले, सफर से पहले देख लें लिस्ट
रेलवे ने बिहार से जाने वाली कई 2 ट्रेनें कैंसिल तो कई के रूट बदले, सफर से पहले देख लें लिस्ट
यूटिलिटी
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget