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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Loan News: युवाओं को सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

Bank Loan News: युवाओं को सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

MMGRY: योगी सरकार की ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को 10 लाख तक ब्याज सहायता ऋण दिया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाए जाएंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 22 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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CM Gramodyog Rozgar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चला रही है. इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' है, जिसके तहत युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए मात्र 4 फीसदी की ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है.  यह लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार भारी ब्याज सब्सिडी यानी छूट दे रही है.

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. युवाओं के पास अपनी किस्मत बदलने और दूसरों को रोजगार देने का यह बेहतरीन मौका है.

किस वर्ग को कितने ब्याज पर मिलेगा पैसा?

  • आरक्षित वर्ग- 0%
  • सामान्य वर्ग- 4%

बता दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को टर्म लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. पूरा ब्याज सरकार भरेगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
  • सामान्य वर्ग के पुरुषों को प्रोजेक्ट लागत का 10% और आरक्षित वर्ग को मात्र 5% हिस्सा खुद लगाना होगा.
  • आवेदक ने पहले कभी किसी सरकारी संस्था या खादी बोर्ड से लोन न लिया हो.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड.
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (मार्कशीट).
  • निवास प्रमाण पत्र और जनसंख्या प्रमाण पत्र.
  • ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC).
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR): यानी आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें कितना खर्च आएगा, इसका पूरा ब्यौरा.

कैसे करें बैंक लोन के लिए अप्लाई?

  • ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिंक पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन: अपनी बेसिक जानकारी भरकर पंजीकरण करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें.
  • फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और अपने प्रस्तावित उद्योग (Project) का विवरण भरें.
  • दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें.
  • सबमिट और सत्यापन: फॉर्म सबमिट करने के बाद जिला ग्रामोद्योग कार्यालय आपके आवेदन की जांच करेगा. पात्र पाए जाने पर आपका आवेदन संबंधित बैंक को लोन की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

अगर आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है या अधिक जानकारी चाहिए, तो आप जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में सीधे संपर्क कर सकते हैं. साथ ही आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर भी बात कर सकते हैं:

  • 9580503141
  • 7376766427
Published at : 22 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gramodyog Rozgar Yojana MMGRY
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