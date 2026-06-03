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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?

ग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?

Electric Bus Service: ग्रेटर नोएडा में 10 जून से 12 एसी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और लोगों की निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी पर निर्भरता कम होगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 05:23 PM (IST)
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  • किराया 10-30 रुपये होगा; बसें कई प्रमुख रूटों पर चलेंगी।

Greater Noida Electric Buses: ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए 10 जून से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा रही है. पहले चरण में 12 एसी इलेक्ट्रिक बसें अलग-अलग रूटों पर चलेंगी. इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को निजी वाहनों, ऑटो और टैक्सी पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.

ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन यहां सार्वजनिक परिवहन के ऑप्शन अभी भी सीमित हैं. मेट्रो नेटवर्क भी कुछ इलाकों तक ही पहुंचता है. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और अन्य कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को निजी वाहन, ऑटो या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है. 

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

इसी जरूरत को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है. इसके अलावा 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री सेवाएं शुरू होने की संभावना को देखते हुए बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है. राज्य सरकार की योजना कुल 110 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की है. पहले चरण में 35 बसें सड़कों पर उतरेंगी, जिनमें से 12 बसें ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में संचालित होंगी.

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कितना है इन बसों का किराया?

सबसे अच्छी बात यह है कि इन एसी बसों का किराया आम लोगों को ध्यान में रखकर तय किया गया है. शुरुआती बसों का किराया करीब 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये तक रहने की संभावना है. अंतिम किराया और रूट की आधिकारिक घोषित जल्द की जाएगी. साथ ही बसों की संख्या और फ्रीक्वेंसी ऐसी रखी जाएगी, ताकि यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े.

इन प्रमुख रूटों पर दौड़ेंगी बसें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए कई प्रमुख रूट तय किए गए हैं. इनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट का चार मूर्ति चौक, सूरजपुर घंटा चौक, परी चौक, जिम्स, मकौड़ा गोलचक्कर, नासा पार्किंग, सेक्टर पी-7, औद्योगिक सेक्टर-16, तिलपता गोलचक्कर, स्वर्णनगरी, यथार्थ अस्पताल और गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं.

बहरहाल नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से लोगों को सस्ती, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का ऑप्शन मिलेगा. खासकर नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. आने वाले समय में बसों की संख्या और रूट बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है, जिससे पूरे इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी.

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Published at : 03 Jun 2026 05:23 PM (IST)
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Electric Buses Greater Noida News Utility News Electric Bus Service
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