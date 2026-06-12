तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को घर देगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए निर्देश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार का लक्ष्य जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक बनाना है।

UP News: भारत सरकार महिलाओं की मदद के लिए एक बड़ा फैसला ले रही है. जिन महिलाओं के तीन तलाक हो चुके हैं या जिन पर एसिड अटैक हो चुका है, साथ ही जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा उनका खुद का घर उपलब्ध कराया जाएगा.

महिलाओं के साथ जुर्म शुरू से होता आ रहा है. यूपी में तीन तलाक वाले केस या एसिड अटैक के केस तो आपने भी सुने होंगे. महिलाओं के पक्ष में हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि ऐसी महिलाएं जो इन हालातों से गुजर रही हैं, उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए लाभ दिया जाएगा. यानी इनका इलाज मुफ्त कराया जाएगा.

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पीड़ित महिलाओं की शुरू की जांच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कल्याण विभाग वालों ने विभागीय स्तर पर तीन तलाक, एसिड अटैक, साथ ही बेसहारा महिलाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. इसका मतलब यह है कि कल्याण विभाग वाले ये पता कर रहे हैं कि वो कौन महिलाएं हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रही हैं, जिससे कि वह सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बन सकें.

जांच पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मकसद है कि कोई भी बेसहारा या जरूरतमंद महिला इस योजना की जानकारी से वंचित न रहे. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि तीन तलाक, एसिड अटैक या किसी अन्य कठिन परिस्थिति से गुजर रही महिलाओं, या जिन महिलाओं के पास घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए घर उपलब्ध कराया जाए.

महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा कदम

साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिया है कि तीन तलाक की परिस्थिति से गुजरी हुई महिलाओं और उनके परिवार वालों को भी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए. यानी उनका इलाज मुफ्त में कराया जाएगा.

जन आरोग्य योजना से जोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए. आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही इन महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाकर सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का प्रयास कर रही है. सरकार इन योजनाओं के तहत उनका जीवन और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है.

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