महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने को योगी सरकार राजी, जानें क्या रहेगी टाइमिंग?

उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. यह नया नियम लागू होने के बाद अब राज्य में लाखों महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेगी. इस नए नियम को लेकर सरकार का दावा है कि यह कदम महिलाओं की आय बढ़ाने] रोजगार के नए अवसर खोलने और कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा सुधार है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं की नाइट शिफ्ट में क्या टाइमिंग रहेगी और योगी सरकार का यह पूरा फैसला क्या है.

क्या रहेगा नाइट शिफ्ट का टाइम?

नए नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नाइट शिफ्ट का समय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है. पहले यह समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था जिसे बदलकर ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है. हालांकि नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले महिला कर्मचारी की सहमति लेना भी अनिवार्य किया गया है.

योगी सरकार ने तय की सुरक्षा और सुविधाओं के नियम

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ कहा है कि नियोक्ताओं को नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने होंगे. इन इंतजामों में कार्यस्थल पर सीसीटीवी से निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती, नाइट शिफ्ट के लिए परिवहन की सुविधा, हेल्थ और आराम जैसी सुविधाएं भी महिलाओं को देनी होगी. इसके साथ ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट, 1090 वूमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन और एंटी रोमियो स्क्वायड जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि महिलाएं बिना डर काम कर सके.

नाइट शिफ्ट में काम पर मिलेगी दोगुना सैलरी

नए नियमों के अनुसार रात के इन घंटे में काम करने वाली महिलाओं को डबल सैलरी मिलेगी. साथ ही महिलाएं सप्ताह में 6 दिन काम कर सकेंगी. ओवरटाइम सीमा 75 घंटे से बड़ा कर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है . वहीं ओवरटाइम पर सामान्य मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान भी किया जाएगा. इसके अलावा पहले महिलाएं केवल 12 इंडस्ट्रियल कैटेगरी तक ही सीमित थी लेकिन योगी सरकार के नए निर्देशों के बाद अब महिलाओं को सभी 29 खतरनाक औद्योगिक श्रेणी में काम करने की अनुमति दे दी गई है. यह महिलाओं के कार्य भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. वहीं योगी सरकार ने 1962 के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में भी संशोधन किया है.

यह नया कानून अब उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. इसमें क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, सर्विस सेंटर, होम डिलीवरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल किए गए हैं. इसके अलावा नया कानून नियोक्ता पर सख्ती भी बढ़ता है. नए कानून के अनुसार पहली गलती पर 2000 रुपये का जुर्माना और दोबारा गलती पर 10,000 तक का दंड भुगतना पड़ेगा. वहीं पहले यह जुर्माना केवल 100 से 500 रुपये के बीच था.

