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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में दीवाली और होली पर मिलेंगे 2 मुफ्त सिलेंडर, फायदा लेने के लिए क्या करना होगा?

यूपी में दीवाली और होली पर मिलेंगे 2 मुफ्त सिलेंडर, फायदा लेने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में होली और दिवाली पर दो मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देने की मंजूरी दी है. इसके लिए 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों को होली और दिवाली के मौके पर 2 मुफ्त LPG रिफिल की सुविधा देने की मंजूरी दे दी है. योगी सरकार ने इस योजना के लिए 2,142.78 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रवधान किया है. ऐसे में त्योहार के समय रसोई गैस पर होने वाला खर्च कम करने में यह योजना काफी मददगार हो सकता है. अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहती हैं और आपके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गैस कनेक्शन है, तो आपको इस दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का लाभ मिल सकता है. 

इस योजना का फायदा उठाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का कनेक्शन होना ही काफी नहीं, बल्कि जरूरी डॉक्युमेंट और बैंक खाते से जुड़ी शर्तें पूरी करना भी बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा.

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किन महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ?

उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त LPG सिलेंडर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होली और दिवाली के शुभ अवसर पर गैस रिफिल का लाभ दिया जाता है. इस योजना का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से जुड़ी पात्र महिलाओं को मिलता है. सरकार के इस योजना का खास मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस के खर्च से राहत देना है. खासतौर पर जिन्हें हर महीने गैस भरवाने के लिए बजट से पैसे खर्च करने पड़ते हैं. 

हालांकि, राज्य में इस योजना के तहत करीब 1.86 करोड़ महिला लाभार्थियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है. वहीं, राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए बजट में करीब 2,142 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है.

मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए क्या करना होगा?

  • सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी से LPG सिलेंडर बुक करें. 
  • सिलेंडर की डिलीवरी के समय पेमेंट करें. 
  • योजना का लाभ पाने के लिए अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखें.
  • यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की सुविधा सक्रिय हो.
  • रिफिल की राशि कब और किस तरीके से वापस मिलेगी, इसकी पुष्टि अपनी गैस एजेंसी या संबंधित विभाग से कर लें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 09 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Ujjwala Yojana Free LPG Cylinder UP
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