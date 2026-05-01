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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी के श्रमिकों की बल्ले-बल्ले! 15 लाख मजदूरों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

यूपी के श्रमिकों की बल्ले-बल्ले! 15 लाख मजदूरों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

Labour Day 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस 2026 के दिन श्रमिकों को नई सौगात दी है. उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि वो अपने राज्य के मजदूरों का फ्री बीमा करवाएंगे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 May 2026 10:50 PM (IST)
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UP CM Yogi Adityanath: आज यानी 1 मई 2026 को इंटरनेशनल लेबर डे दुनियाभर में मनाया गया. तो वहीं भारत में भी इसे मजदूर दिवस के नाम से कई जगहों पर मनाया गया. कई राज्यों में इस मौके पर खास कार्यक्रम रखे गए. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मजदूर दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदत्यनाथ भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मजदूर दिवस पर उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को खास सौगात दी है.

सीएम योगी का मजदूरों को तोहफा
लखनऊ में आयोजित हुए इस श्रमवीर गौरव समारोह के मौके पर सीएम योगी ने मजदूरों के हक में बात की. उन्होंने उनके काम और मेहनत की सराहना की. साथ ही साथ उन्होंने ये घोषणा भी की, कि वो राज्य के करीब 15 करोड़ मजदूरों का मुफ्त में बीमा करवाएंगे. ये बीमा 5 लाख रुपये का होगा, जिसके जरिए श्रमिक वर्ग अब इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा.

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श्रमिकों को समर्पित होंगे अस्पताल, वेज बोर्ड में भी बदलाव
इस दौरान सीएम योगी ने ये भी घोषणा की, कि ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में सात एकड़ जमीन पर 300 बेड का ESIC अस्पताल भी बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से श्रमिकों को समर्पित रहेगा. उन्होंने ये भी बताया कि गोरखपुर समेत प्रदेश के 34 और जिलों में भी ESIC अस्पताल खोले जाएंगे. इतना ही नहीं श्रमिकों के डेली वेज (पैकेज) में भी बदलाव होगा, इसके लिए सीएम योगी ने जल्दी ही नए वेज बोर्ड के गठन के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही वेज बोर्ड की सिफारिशें आएंगी, सरकार श्रमिकों को एक बेहतर, अच्छा और सम्मानजनक आर्थिक पैकेज देगी.

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स्कूल, कैंटीन और घर की भी मिलगी सुविधा
श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीएम योगी ने जेवर में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि ये स्कूल 'अटल आवासीय विद्यालयों' की तर्ज पर बनेगा जो सारी सुविधाओं से लैस होगा. इतना ही नहीं श्रमिकों के रहने और खाने के लिए भी कैंटीन और डोर्मेट्री की सुविधा दी जाएगी. इससे उनके रहने और खाने की समस्या का भी समाधान होगा.

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Published at : 01 May 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
UP CM Yogi Adityanath Yogi Adityanath Labour Day 2026
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