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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Police: इस राज्य की पुलिस की अनूठी पहल, अब भीषण गर्मी में ट्रैफिक जवानों को राहत देगी 'कूलिंग जैकेट'

Traffic Police: इस राज्य की पुलिस की अनूठी पहल, अब भीषण गर्मी में ट्रैफिक जवानों को राहत देगी 'कूलिंग जैकेट'

Ranchi Police: झारखंड की राजधानी रांची से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है. जहां, अब इस भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करना होगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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Smart Cooling Jacket: इस वक्त पूरे देशभर में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है. ऐसे में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का हाल-बेहाल कर रखा है. जहां, तपती गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद तक नहीं कर रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ सड़कों पर घंटों मुस्तैद रहने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है.

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत

जहां, पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है, तो  वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर घंटों मुस्तैद रहने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है. तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के बीच यातायात सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है. इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए रांची पुलिस ने अपने ट्रैफिक जवानों को भीषण गर्मी से बचने के लिए 'कूलिंग जैकेट' देने की शुरुआत की है. 

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जदहां, शुरुआती चरण में यह खास तरह की जैकेट पांच ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दी गई है, जो शहर के अलग-अलग धूप वाले चौराहों पर इसे पहनकर अपनी ड्यूटी करने में जुटे हुए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ रांची पुलिस द्वारा शुरू की गई इस अनोखी पहल का मुख्य उद्देश्य केवल यह है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है. 

आखिर कैसे काम करती है यह कूलिंग जैकेट?

1. इन-बिल्ट फैन सिस्टम का कमाल 

जानकारी के मुताबिक, इस कूलिंग जैकेट के अंदर छोटे पंखे लगाए गए हैं. जहां, यह सिस्टम जैकेट के अंदर लगातार ताजी हवा को बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है. इसका इस्तेमाल करने से न सिर्फ शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और बल्कि ज्यादा पसीना आने जैसी गंभीर समस्याओं से बड़ी राहत भी मिलती है. 

2. धूप से मिलेगी बेहतरीन सुरक्षा 

इतना ही नहीं, इस जैकेट का कपड़ा खास रूप से धूप से बचने के लिए ही तैयार किया गया है, जो एसपीएफ SPF 50 सुरक्षा से सबसे ज्यादा लैस है. इसके अलावा यह सूरज की तेज रोशम की हानिकारककिरणों जिसे यूवी रेज भी कहा जाता है, यह शरीर तक पहुंचने से रोकने का काम भी करता है. 

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3. रात के समय में सुरक्षा कवच  

तो वहीं, दिन की गर्मी से बचाने के साथ-साथ इसमें रात की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है. जहां, जैकेट पर चमकदार रिफ्लेक्टिव रेडियम पट्टियां लगाई गई हैं, ताकि अंधेरे में भी दूर से आने वाले वाहनों को पुलिसकर्मी साफ रूप से दिखाई दें.

Published at : 08 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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Utility News Ranchi Traffic Police Cooling Jacket
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