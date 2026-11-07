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गजब, गिफ्ट हो तो ऐसा! स्टार्टअप ने कर्मचारियों को दिया बैक मसाजर, कीमत 13000 रुपये

उदयपुर के स्टार्टअप Influish ने दिवाली पर कर्मचारियों को करीब 13 हजार रुपये के बैक मसाजर, कंफर्टर और बेक्ड गुडीज गिफ्ट के रुप में दिये. इस की गई अनोखी पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की जा रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 01:27 PM (IST)
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दीवाली पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और बोनस देकर त्योहार की खुशियां बांटती हैं. लेकिन राजस्थान के उदयपुर में एक स्टार्टअप ने इस बार कुछ ऐसा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को करीब 13 हजार रुपये की कीमत वाले बैक मसाजर गिफ्ट किए हैं. इस अनोखे तोहफे का वीडियो सामने आने के बाद लोग कंपनी के फाउंडर की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स तो अपने कंपनी के फाउंडर को भी ऐसा गिफ्ट देने की सलाह दे रहे हैं.

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काम की थकान को ध्यान में रखकर चुना गिफ्ट

कंपनी के को-फाउंडर संकल्प नाग ने बताया कि कर्मचारी दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. लगातार डेस्क पर बैठने से शरीर में थकान और पीठ में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा गिफ्ट चुनने का फैसला किया, जिसका कर्मचारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें. सामान्य दिवाली गिफ्ट से अलग यह तोहफा कर्मचारियों की सुविधा और आराम को प्राथमिकता देने वाला नजर आया.

किस कंपनी ने दिया इतना खास दिवाली गिफ्ट?

यह मामला उदयपुर स्थित स्टार्टअप Influish का है. कंपनी के को-फाउंडर संकल्प नाग ने दीवाली से पहले अपने ऑफिस में कर्मचारियों के लिए रखे गए गिफ्ट्स का वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह ऑफिस में घूमकर कर्मचारियों की डेस्क पर रखे तोहफे दिखाते नजर आए.

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को लगभग 13 हजार रुपये की कीमत वाला Cult बैक मसाजर, बेक्ड गुडीज और एक आरामदायक कंफर्टर दिया. इस गिफ्ट पैक में शामिल मसाजर ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा.

कंपनियों के लिए क्या है इस गिफ्ट का संदेश?

आज के समय में कर्मचारियों के लिए केवल सैलरी और बोनस ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ऑफिस का माहौल, काम के घंटे और वर्क-लाइफ बैलेंस भी काफी मायने रखते हैं. लगातार कई घंटे बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आराम से जुड़ी सुविधाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं. Influish का यह दिवाली गिफ्ट इसी सोच को दिखाता है. कंपनी ने त्योहार के मौके पर ऐसा तोहफा चुना, जो कर्मचारियों के रोजमर्रा के काम और थकान से जुड़ा हुआ है.

इस पहल ने सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा भी शुरू कर दी है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे गिफ्ट चुनने चाहिए, जो सिर्फ त्योहार तक सीमित न रहें, बल्कि उनके काम और जीवन में भी उपयोगी साबित हों.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कंपनी के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा गिफ्ट कर्मचारियों को यह महसूस कराता है कि कंपनी उनकी मेहनत और सेहत दोनों की परवाह करती है.

कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों के लिए उपयोगी तोहफा बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में अपने ऑफिस के फाउंडर को भी यह वीडियो भेजने की बात कही. एक यूजर ने तो इसे ऐसा गिफ्ट बताया, जिससे कर्मचारियों को अपनी मेहनत की अहमियत महसूस होती है.

यह भी पढ़ें- मुंबई में रविवार को कहां-कहां रुकेंगी ट्रेनें? जानें मेगा ब्लॉक की डिटेल

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Udaipur Startup Influish
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