Train Cancelled: इस रूट पर बदला रेल संचालन, अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनें रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचें।

आने वाले कुछ महीनों में बड़े त्योहार आने वाले हैं. इस दौरान बस, ट्रेन सबमें भीड़ देखने को मिलेगी. ऐसे में अगर आपने ट्रेन से सफर करने का प्लान किया हो और रेलवे किसी जरूरी काम के चलते ट्रेनों को रद्द कर दें , तो जाहिर सी बात है कि आपको इस दौरान काफी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है. खासकर उन लोगों को जिनको जरूरी काम के चलते ट्रेन से सफर करना हो.

जरूरी काम के चलते रेलवे ने लिया फैसला

बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है. यही कारण है कि रेलवे को कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ रहा है. अगर आप भी इसी रूट की ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लीजिए.

एक्सप्रेस ट्रेनों को किया गया है रद्द

ट्रेन नंबर 11085 ग्वालियर-SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 22161 भोपाल-दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस 9-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 12198 ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी 1-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 12191 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 27 सितंबर-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 22169 रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 12192 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 26 सितंबर-14 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 22164 खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस 15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 12197 भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी 1-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 22170 संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस 15 अक्टूबर

मेमू ट्रेनों को किया रद्द

ट्रेन नंबर 64618 ललितपुर-बीना मेमू को 20 सितंबर- 15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61619 बीना-कटनी मुड़वारा मेमू 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61626 रूठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61620 कटनी मुड़वारा-बीना मेमू 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61625 बीना-रूठियाई मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61611 बीना-रूठियाई मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 64617 बीना-कटनी मुड़वारा मेमू को 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर

ट्रेन नंबर 61612 रूठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर

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सफर से पहले यात्री करें जरूरी काम

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं या फिर इस रूट की किसी दूसरी ट्रेनों से भी सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी चीजों को चेक करें जैसे...

सबसे पहले चेक करें कि जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं वो रद्द तो नहीं है.

साथ ही उस ट्रेन के रूट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है.

वहीं ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं.

इसके अलावा कहीं ट्रेन के रवाना या गंतव्य तक पहुंचने के समय में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है.

साथ ही ट्रेन का ठहराव कौन-कौन से स्टेशन पर होगा.

अगर आपकी ट्रेन रद्द कर दी गई है तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सफर करने की सोच सकते हैं.

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