गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: इस रूट पर बदला रेल संचालन, अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनें रद्द

Train Cancelled: इस रूट पर बदला रेल संचालन, अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनें रद्द

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अपडेट है. पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशन के बीच कुछ जरूरी काम किया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचें।

आने वाले कुछ महीनों में बड़े त्योहार आने वाले हैं. इस दौरान बस, ट्रेन सबमें भीड़ देखने को मिलेगी. ऐसे में अगर आपने ट्रेन से सफर करने का प्लान किया हो और रेलवे किसी जरूरी काम के चलते ट्रेनों को रद्द कर दें , तो जाहिर सी बात है कि आपको इस दौरान काफी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है. खासकर उन लोगों को जिनको जरूरी काम के चलते ट्रेन से सफर करना हो. 

जरूरी काम के चलते रेलवे ने लिया फैसला

बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है. यही कारण है कि रेलवे को कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ रहा है. अगर आप भी इसी रूट की ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लीजिए. 

एक्सप्रेस ट्रेनों को किया गया है रद्द

  • ट्रेन नंबर 11085 ग्वालियर-SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 22161 भोपाल-दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस 9-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 12198 ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी 1-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 12191 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 27 सितंबर-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 22169 रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 12192 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 26 सितंबर-14 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 22164 खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस 15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 12197 भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी 1-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 22170 संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस 15 अक्टूबर

मेमू ट्रेनों को किया रद्द

  • ट्रेन नंबर 64618 ललितपुर-बीना मेमू को 20 सितंबर- 15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61619 बीना-कटनी मुड़वारा मेमू 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61626 रूठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61620 कटनी मुड़वारा-बीना मेमू 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61625 बीना-रूठियाई मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61611 बीना-रूठियाई मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 64617 बीना-कटनी मुड़वारा मेमू को 21 सितंबर और 28 सितंबर-15 अक्टूबर
  • ट्रेन नंबर 61612 रूठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर-16 अक्टूबर

NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?

सफर से पहले यात्री करें जरूरी काम

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं या फिर इस रूट की किसी दूसरी ट्रेनों से भी सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी चीजों को चेक करें जैसे...

  • सबसे पहले चेक करें कि जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं वो रद्द तो नहीं है.
  • साथ ही उस ट्रेन के रूट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है.
  • वहीं ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं.
  • इसके अलावा कहीं ट्रेन के रवाना या गंतव्य तक पहुंचने के समय में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है.
  • साथ ही ट्रेन का ठहराव कौन-कौन से स्टेशन पर होगा.
  • अगर आपकी ट्रेन रद्द कर दी गई है तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सफर करने की सोच सकते हैं.

ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?
NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?
यूटिलिटी
ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम
ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम
यूटिलिटी
EPF: देश में आपदा के वक्त 3 महीने तक घट सकता है PF अंशदान, समझें नियम
EPF: देश में आपदा के वक्त 3 महीने तक घट सकता है PF अंशदान, समझें नियम
यूटिलिटी
सोलर पैनल लगवाया है? अब इससे कमाई कैसे होगी, जानिए पूरा तरीका
सोलर पैनल लगवाया है? अब इससे कमाई कैसे होगी, जानिए पूरा तरीका
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
बिहार
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
विश्व
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget